Arany- és devizakereskedőkre, illetve külföldi ingatlanokat árusító ügynökökre csapott le a mianmari junta, amely a helyi valuta stabilizálása érdekében több mint 35 embert vett őrizetbe az elmúlt két nap alatt – közölte kedden az állami média.

Furcsa gazdaságpolitika: bebörtönzésekkel stabilizálná pénze árfolyamát Mianmar / Fotó: AFP

Az állami média közlése szerint az őrizetbe vettek közül öt embert thaiföldi társasházi lakások illegális értékesítésével gyanúsítanak, további 14 embert pedig a devizaárfolyam destabilizálásának gyanújával vettek őrizetbe.

A kyap árfolyama rekordmélységbe zuhant az elmúlt hét során, a feketepiacon dolláronként megközelítőleg 4500-ra, amely több mint kétszerese a mianmari központi bank által megadott árfolyamnak.

„A kormány azon dolgozik, hogy biztosítsa az országban a stabilitást és jogállamiságot” – írta a Global New Light of Mianmar nevű állami lap kedden, ahol képeket is közöltek a gyanúsítottakról. „A biztonsági szervek felléptek az ország gazdasági fejlődését akadályozó spekuláns vállalkozások ellen” – tették hozzá.

További 21 embert az arany árfolyamának destabilizálási gyanújával vették őrizetbe

– szerepelt a lap hétfői jelentésében.