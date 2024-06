Mit keres a fényvédő az élelmiszerben?

Egyre több kérdés merül fel a titán-dioxiddal kapcsolatban, amelyet számos élelmiszerben használnak a világon, az édességektől, a fagyasztott pizzáig. Az ételszínezőként is alkalmazott összetevő a fényvédő krémekben is megtalálható, mert képes blokkolni a napfény káros sugarait - írja a The Wall Street Journal.

Fotó: Shutterstock

A kutatók szerint elfogyasztása azonban olyan egészségügyi kockázattal járhat, mint a különböző gyulladásos betegségek, immunrendszeri problémák, vagy akár DNS -károsodás, amely rákhoz vezethet.

Az 2022 óta tiltja a titán-dioxid élelmiszerekben való felhasználását.

Az Egyesült Államokban is az idén év elején törvényjavaslatot nyújtottak be a titán-dioxidot tartalmazó élelmiszerekkel kapcsolatban az iskolai étkeztetésben. Eltérő szabályozások vannak azonban Ausztráliában és Kanadában, ahol kutatások felülvizsgálatát követően kijelentették, hogy az élelmiszerekben lévő titán-dioxid veszélytelen.

A titán-dioxid adja például az élelmiszeripari termékek nagy részének az élénk fehér színét, illetve fényét. Ezért használják a gyártók különböző édességekben, cukorkákban, rágógumiban. A gyógyszeriparban is fontos szerepet tölt be is, mert a tablettákban lévő hatóanyagokat óvja a fény általi lebomlástól.

Kutatások folynak a titán-dioxid élettani hatásaival kapcsolatban, és az eredményen nem minden esetben megnyugtatóak. A tudósok abban egyetértenek, hogy

a titán-dioxid behatolva a gyomorból felszívódva felhalmozódhat a szervezetben, amely növelheti a tápanyaghiányok és a sok krónikus betegség hátterében álló gyulladás, vagy a vastagbélrák kockázatát.

Amellett, hogy egyre több élelmiszeripari cég szünteti be a titán-dioxid használatát termékeiben, amit tehetünk, hogy elkerüljük az ultrafeldolgozott élelmiszereket. Az Egyesült Államok Élelmiszer-és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) szerint, ha a címkén szerepel „mesterséges szín” felirat, gyanakodhatunk, hogy titán-dioxidot tartalmaz a termék, de ha biztosak szeretne lenni benne, azt javasolja, hogy a gyártóval vegyük fel a kapcsolatot, hogy további részleteket tudjunk meg a termék összetevőiről.