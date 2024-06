Oda a kiváltságos helyzet: már a németek is a pénzügyeken stresszelnek

Nemcsak a magas életszínvonal viszonylagos csökkenéséről van szó, hanem egyre több német nem tud megélni, gondot okoznak számára a napi költségek. A németországi háztartások gondok alatt nyögnek: az egykor jelentős megtakarítások elapadtak, az és a magas kamatok pedig erodálták a bevételeket. Immár nemcsak a legalacsonyabb keresetűeknek, és a segélyből élőknek van szüksége támogatásra, a segélyszervezetek országszerte megnövekedett érdeklődésről számolnak be – még a középosztályból is.

Osztanak-soroznak, egyre nehezebben élnek a németek

Jönnek a hívások

Egyre több olyan ember jelenik meg az ellátórendszer körül, akik korábban igen messze voltak a segélyszervezetektől. Ugyanúgy hívnak saját lakással rendelkezők, biztos állásban dolgozók, és önálló vállalkozók is

– hangsúlyozta Roman Schlag adósságtanácsadó a Bloombergnek.

A helyzet romlását a világjárvány és az ukrajnai háború indították el. Az előbbi kiürítette a munkavállalók zsebét, az utóbbi következtében pedig Európa egykor növekedési motorja egyre sűrűbben kezdett köhögni, ugyanis a gazdaság alapvető energiaellátását biztosító orosz gáz elapadt, az alternatív energiahordozók pedig igen drágák.

A recessziót is csupán részben tudta elkerülni a német gazdaság, az előrejelzések szerint azonban idén már érdemi növekedés várható, mivel ebben az évben érhetik utol a fogyasztók bevételei a napi szükségleti cikkek árának megugrását. Közben Christian Lindner pénzügyminiszter

szigorú költségvetési politikát folytat, így viszont a támogatások emelkedése elképzelhetetlen.

Az eladósodás réme

A Creditreform adatai szerint 5,6 millió német már túlzottan eladósodott,

az adósság-tanácsadók iránti kereslet megnőtt, a fizetésképtelenség 12 százalékkal ugrott meg egy év alatt. A trend a szomszédos Ausztriában is hasonló: az ottani adósságtanácsadókat 17 százalékkal többen keresték fel.

A németországi helyzetet nehezíti, hogy

elterjedtek a késleltetett fizetésre, a „vásárolj most, fizess később” jelmondatra épülő rendszerek.

Emellett sokak munkaidejét is lerövidítették.

A cégeknek sem jobb

A vállalkozók is nehéz helyzetben vannak, főleg mióta a Covid-járvány alatt felvett támogatásokat is el kellett kezdeni visszafizetni. Akkor persze nélkülözhetetlen volt az állami segítség, de ezt most „igen nehéz helyzetben kellett visszafizetni”.

A szomorú helyzetet jól jellemzi, hogy áprilisban rekordszámú cég jelentett fizetésképtelenséget. Azt azonban nehéz megmondani, hogy ez a helyzet mikor kezdi megtépázni a háztartások anyagi helyzetét, de minden valószínűség szerint erre még hónapokat kell várni.

A ugyanis igen rugalmasnak bizonyult az elmúlt években.

Szakértők szerint azonban a helyzet romlott a Foci-Ebnek is otthont országban , ma már könnyebb „pénzügyi sztresszbe” zuhanni, mint évekkel ezelőtt – mondta a Creditreform gazdaságkutatási vezetője. Patrik-Ludwig Hantzsch szerint