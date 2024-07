A perzselő hőség betesz az olajfinomítóknak is – csökkenhet a termelés Európában

Európa-szerte közeledik a hőmérséklet ahhoz a szinthez, amikor az olajfinomítók csupán csökkent kapacitással tudnak működni, megismétlődhet a tavalyi helyzet – közölte a globális pénzügyi szolgáltató és tanácsadó cég, a Macquarie Group.

Olajfinomítók – vajon meddig bírják a hőséget? / Fotó: AFP

A vállalat becslése szerint az európai finomítókban a hő okozta üzemzavarok tavaly napi egymillió hordós kiesést okoztak.

Az európai finomítókat a hatvanas és a hetvenes években tervezték, amikor még elviselhetőbbek voltak a nyarak

– ezt már Alan Gelder, a Wood Mackenzie Ltd. tanácsadó cég finomítási, vegyi és olajpiaci alelnöke mondta. Míg a Közel-Keleten már eleve úgy tervezték a finomítókat, hogy ellenálljanak a nagy melegnek, Európában inkább a „hidegre hangolták” őket.

Visszanyal a fagyi

Az iparág gondjait részben saját maga okozza: a fosszilis tüzelőanyagok indították el ugyanis az éghajlatváltozást. Emellett nem tett jót az sem, hogy az ukrajnai háború miatt az eddigiektől eltérő olajat használ a legtöbb létesítmény.



Megismétlődhet a tavalyi helyzet, még akkor is, ha nem rekordszintű, hanem mindössze az átlagosnál melegebb időjárás várható

– mondta Vikas Dwivedi, a Macquarie elemzője.

A döntő kérdés, hogy a forróság közepette a finomítóknak mennyire kell csökkenteniük az általános feldolgozási sebességet.

Erre vonatkozó iparági ökölszabály nincs: az időjárás is változik, és minden üzem egyedi konfiguráció, így az akalmazkodóképességük is eltérő. Akár 15 százalékos visszaesés is jöhet egyes finomítóknál – mondta Steve Sawyer, az FGE korábbi finomítási igazgatója.

A tengerentúlon más a helyzet

Az Egyesült Államokban a keleti part és a közép-nyugati régiók kitettek leginkább az extrém változásoknak. Ugyanakkor az európaiaktól eltérően, melegebb időjárásra tervezték az ottani finomítókat is, azaz

több hűtőtorony és hűtővíztároló áll rendelkezésre.

De még ezzel együtt is keményen megterheli a hosszan tartó meleg idő az amerikai finomítókat is, nem is beszélve a villamos hálózatokról.

Minden erőfeszítés ellenére sem lehet kizárni egyes egységek leállását. Tavaly nyáron a Valero Energy Corp. egyik texasi finomítója „adta be a kulcsot”, az ExxonMobil baytowni finomítója pedig az áramellátás akadozása miatt állt le.