Akkorát nőtt az infláció Amerikában, hogy már csak az akciós termékeket veszik

Habár az amerikai infláció csökkent az elmúlt hónapokban, az emberek felháborodása az árakon aligha. Az élelmiszerek inflációja hiába tért vissza a járvány előtti szintre, az amerikaiak kiadásai ugyanis még mindig sokkal vaskosabbak, mint néhány éve. A fogyasztók ezért kevesebbet vásárolnak. A tendenciát érzik a gyártók és a kiskereskedők is, akik válaszul egyre kecsegtetőbb akciókkal várják az embereket.

Az amerikaiak egyre inkább árérzékenyek és a jobb ajánlatokat díjazzák a magas infláció után / Fotó: Allie Goulding/ZUMA Press/Northfoto

A hivatalos amerikai adatok szerint az élelmiszerárak 1 százalékkal emelkedtek a május végéig tartó 12 hónapban, ám az elmúlt öt évben már 24 százalékkal. Ezzel egy időben azonban a fogyasztók vásárlóereje is nőtt. A fogyasztói árak úgy megugrottak, hogy az emberek most már nem veszik észre a drágulás lassulását sem. Ez történt egyébként Magyarországon is.

A képet árnyalják az American Farm Bureau Federation adatai, amelyek szerint a július 4-i ünnepre a vásárlók átlagosan 71,22 dollárt fizettek egy 10 fős fogásért, ami 5 százalékkal magasabb a tavalyinál és 30 százalékkal haladja meg a 2019-est.

A Pew Research Center májusi felmérésében az amerikai felnőttek 62 százaléka mondta, hogy az infláció „nagyon nagy probléma manapság az országban”. Ilyen szintű egyetértést pedig egyik olyan kérdésben sem tapasztaltak a kutatók, amelyről megkérdezték őket, beleértve az illegális bevándorlást és az erőszakos bűnözést is. A megkérdezettek egy éve is hasonló választ adtak a kérdésre, akkor 65 százalék vélekedett úgy, hogy az árszínvonal emelkedése égető probléma.

Zsugorfláció, azaz ugyanannyiért kevesebbet

A fogyasztóknak elegük van a megtévesztő árképzésből is – mondta a CNBC-nek Jean-Pierre Dubé, a University of Chicago marketing tanára, aki példának hozta fel a zsugorflációt, azaz, amikor a gyártók kisebb kiszerelésben adják a termékeiket, de a boltok a korábbi áron kínálják azokat megvételre.

Több vásárló azzal vádolta meg a Snickers gyártóját, hogy csökkentette a csokoládé méretét, de így járt egy energiaitalgyártó és több kiskereskedő is, amelyeknél a saját márkás termékeik kiszerelésének csökkentését vették észre a fogyasztók. Utóbbi esetben például a Walmart 168-ról 120-ra csökkentette a papírtörlő-tekercsekben található lapok számát, ám a termék ára maradt a régi. A gyártók tagadták a zsugorflációt, a Walmart pedig állította: azért alakította át a terméket, hogy a lapok nedvszívóbbak legyenek.