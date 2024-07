Hollandia az amerikai-kínai gazdasági háborúban őrlődik

Távolról is lekapcsolhatók a csipgyártó gépek, ha Kína megtámadja Tajvant Az ASML és a TSMC szerint is megvannak az eszközök arra, hogy működésképtelenné tegyék legmodernebb csipgyártó gépeiket, akár távolról is, amennyiben Kína támadást indítana Tajvan ellen. Peking ugyanis saját területének tartja a szigetet, és Hszi Csin-ping kínai elnök nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy ennek katonai úton szerez érvényt.