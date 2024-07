Ezek a világ legszebb szállodái 2024-ben az UNESCO szerint

Az UNESCO 2015 óta minden évben odaítéli a sokak által áhított „Prix Versailles” díjat, amely lényegében egy rangos szakmai verseny a világ legszebb építészeti és formatervezési eredményeinek elismerése – írja a német turisztikai portál, a Reisereporter.

Kilátás az ausztráliai Manly Pacific hotel egyik szobájából / Fotó: Manly Pacific

A világ minden tájáról válogattak

A világ 16 legszebb szállodája között 2024-ben nincs magyarországi, de Németországból sem került fel a listára egyetlen épület sem – jegyzi meg a lap –, ellenben több francia szálloda neve is szerepel rajta. Tegyük hozzá, méltán.

A meseszép La Fantaisie étterme, Párizsban / Fotó: La Fantaisie/Jerome Galland

A legszebb hotelek között szerepel számos európai is, így spanyolországi, portugáliai, görögországi, olaszországi is, de az Ausztráliába, Kínába, Mexikóba, vagy akár Bahreinbe készülők is találnak díjazott szállodát, ha a világ egyik legszebb hotelében akarnak megszállni.

Luxusszálloda-rangsor: magyar hotel a világ tetején A világ legjobb szállodái közé sorolták a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-t is, amely így felkerült a Condé Nast Traveller nemzetközi utazási magazin 2024-es Aranylistájára. A három évtizede készülő válogatás minden alkalommal éves kutatómunka alapján áll össze. A magyar luxushotel második alkalommal lett tagja a nemzetközi elitnek, miközben több rangos listán már évek óta rendszeresen szerepel.

A világ 16 legjobb szállodája közé választotta az UNESCO 2024-ben az alábbiakat, a névsort a közzététel sorrendjében mutatjuk, ugyanis az úgynevezett világbajnokot majd 2024 novemberében, az UNESCO központjában jelentik be, a legszebb étteremmel és más kategóriák győzteseivel együtt.

Portugál szereplője is van az impozáns listának (Fotó: Hotel Vermelho)

A lista