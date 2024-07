IT leállás: ez volt a világ legnagyobb informatikai kiesése

A világ valaha volt leglátványosabb informatikai kudarcának számító CrowdStrike Holdings Inc. kiberbiztonsági cég elhibázott szoftverfrissítése miatt számtalan Microsoft Windows számítógépes rendszer omlott össze pénteken világszerte.

Miközben a vállalkozások a rendszereik helyreállításán dolgoznak, a hackerek már találtak lehetőséget a csalásokra, sebtében létrehozott webhelyek formájában, amelyek azt állítják, hogy a CrowdStrike összeomlása miatt lerobbant gépekhez kínálnak helyreállítási szolgáltatásokat.

Ez a történt a légiközlekedésben

A Berlintől Delhiig tartó repülőtéri csomópontok késésekkel, törlésekkel és elakadt utasokkal küszködtek egy olyan időszakban, amely már különösen elfoglalt volt az utazások miatt. A FlightAware szerint több mint 21 000 járatot lassítottak le világszerte, és az utazási fennakadások várhatóan a következő napokban is elhúzódnak.

Az egész világra kiterjedő, az amerikai kiberbiztonsági világcégtől, a Crowdstriketól induló technológiai leállás az Egyesült Államok teljes légiforgalmát érintette és több repülőterén is ideiglenes zárlatot okozott pénteken. Az amerikai United Airlines Holdings Inc. és a Delta Air Lines Inc. pénteken fokozatosan újraindította működését. A Szövetségi Légiközlekedési Hatóság szerint további amerikai légitársaságok, amelyek ideiglenesen felfüggesztették járataikat, az American Airlines Group Inc. és a Spirit Airlines Inc. volt - közölte a Bloomberg.

Stabilizálódott a helyzet a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is tegnap délutánra, ám a késések még természetesen okztak gondot.

A pénzügyi rendszerek is megremegktek

A londoni tőzsdecsoport megoldotta azt a problémát, amely miatt a tőzsde nem tudott híreket közzétenni honlapján az RNS-en keresztül, amely szolgáltatáson keresztül a tőzsdén jegyzett társaságok árérzékeny szabályozói közleményeket terjesztenek .

Számos pénzintézet kénytelen volt visszatérni a tartalék rendszeréhez az informatikai hiba miatt. A JPMorgan Chase & Co., a Nomura Holdings Inc. és a Bank of America Corp. bankárjai pénteken a nap egy részében nem tudtak bejelentkezni, a Haitong Securities Co. kereskedési felülete pedig körülbelül három órán keresztül nem működött.