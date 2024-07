Javult, de továbbra is mélyrepülésben van a német gazdasági hangulatindex

A nürnbergi GfK gazdaságkutató intézet augusztusra vonatkozó német fogyasztói hangulatindexe mínusz 18,4 pontra nőtt a júliusi mínusz 21,6 pontról, ami meghaladja az elemzők mínusz 21-es várakozását. A mutató nulla feletti értéke a lakossági fogyasztás éves szintű növekedését, míg nulla alatti értéke a csökkenését jelzi, vagyis a javulás ellenére továbbra is zsugorodást várnak a megkérdezettek.

Fotó: Shutterstock

Más adatok is érkeztek Európa legnagyobb gazdaságából: a Hamburg Commercial Bank (HCOB) szolgáltatásipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) júniusban 53,1 pontra csökkent a májusi 54,2-ről, alulmúlva az elemzők becslését. A feldolgozóipari BMI 43,5-re zsugorodott a korábbi 45,4 pontról.

A feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatok összesítésével képzett kompozit BMI 50,4 pontra esett vissza az előző hónapban a májusi 52,4 értékről. A mutató ötven pont alatti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének csökkenését, az 50 feletti értéke pedig a gyarapodását jelzi.

Európa beteg embere?

Németország megsínylette az elmúlt két évet: tavaly az infláció, a magas energiaárak és a gyenge külföldi kereslet miatt recesszióba süllyedt az év egészét nézve, a bruttó hazai termék (GDP) 0,3 százalékkal zsugorodott.

Az idei adatok sem kedvezők: a GDP az előző év azonos időszakához képest 0,2 százalékkal csökkent az első negyedévben. Európa legnagyobb gazdasága már a második egymást követő negyedévben zsugorodott, vagyis az ország technikai recesszióba süllyedt. A Bundesbank arra számít, hogy idén szerény mértékben, 0,3 százalékkal nőhet a GDP, amit a belső fogyasztás és az export hajthat.

Az sem jelez javulást, hogy a kiskereskedelmi forgalom éves összevetésben 0,6 százalékkal, míg havi szinten 1,2 százalékkal esett vissza áprilisban. Az előbbi esetében 2022. május óta néhány hónap kivételével folyamatos volt a mutató visszaesése. Tavaly az év egészében a kiskereskedelmi forgalom 3,3 százalékkal fogyatkozott a 2022-es 0,7 százalékos apadás után.

A munkanélküliség pedig 6 százalékra nőtt az előző hónapban.

Az viszont pozitív hírnek számít, hogy az infláció 2,2 százalékon stagnált júniusban, és az export is javulásnak indult. A német gyengélkedés Magyarország szempontjából is kedvezőtlen hír, ugyanis Németország az első számú kereskedelmi partnerünk, tehát a gyengélkedő német ipar a magyar gazdaságot is hátráltathatja. Ugyanakkor az elemzők szerint Közép-Európa képes lehet ellensúlyozni a német gazdaság lassulását.