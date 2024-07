Kerékpár: halomban állnak az eladatlan készletek a boltokban

Európa legnagyobb kerékpáros piacán, Németországban az iparág 1,45 millió eladatlan kerékpáron ül, ami az éves eladások több mint egyharmada, és a szokásos készletszint kétszerese – mondta Burkhard Stork, a német kerékpáros iparági szövetség (ZVI) vezetője.

A világjárvány idején bekövetkező fellendülés új befektetőket csábított az ágazatba. A Bike24 német online kerékpár-kiskereskedő céget a 2021-es frankfurti tőzsdei bevezetése után 1,2 milliárd euróra értékelték. Részvényei azóta 95 százalékkal estek, és 2024 első negyedévéről 7 millió eurós működési veszteséget jelentett.

A komoly tőzsdecápák körébe tartozó KKR befektetési alap szintén rosszkor nyúlt bele a szektorba. 2022 elején egy 1,6 milliárd euróra értékelt üzlet keretében felvásárolta az Accellt (amelynek komoly magyarországi érdekeltségei is vannak), amelynek aztán 2022 végétől jócskán megnövekedett készletekkel és a hibás Babboe teherbiciklik költséges visszahívásával kellett megküzdenie.

Az eladások tavaly 10 százalékkal csökkentek,

az EBITDA pedig, amely 2022-ben 140 millió euró volt, több mint 90 százalékkal esett vissza.

A németországi és hollandiai gyártást leépítik,

150 munkahelyet megszüntetnek,

és tárgyalásokat folytatnak a hitelezőkkel az 1,2 milliárd eurós adósságállomány átütemezéséről.

Biztató jelek

Vannak biztató jelek is a szektorban – olcsón azért van igény az új bringákra. Hollandiában, a vállalat hazai piacán már most is tapasztalható a fellendülés. Az Accell 11 százalékkal több kerékpárt adott el ott az év első öt hónapjában, mint 2023 azonos időszakában, miközben az országos eladások 4 százalékkal csökkentek.

Kevin Mayne, egy iparági szövetség, a Cycling Industries Europe főnöke szerint a pangást az ágazat strukturális gyengesége súlyosbította.

Nekünk nincsenek valós idejű adataink a keresletről és a kínálatról, mint más iparágaknak, amivel megállíthatnánk a pánikszerű vásárlásokat és eladásokat

– mondta újságíróknak Frankfurtban.