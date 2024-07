Kevesebben utaltak haza pénzt Ukrajnába

Az orosz-ukrán háború kitörését követően soha nem látott mértékben, 6,5 millióan hagyták el a megtámadott országot, és kerestek új otthont elsősorban Európában. Azok, akik külföldről próbálják segíteni otthon maradt családtagjaikat, elsősorban anyagi lehetőségekkel, pénzügyi tranzakciók révén teszik meg. A hazautalások nagy jelentőséggel bírnak egy-egy állam nemzetgazdaságában, így nem elhanyagolható azok rövid- és hosszú távú hozzájárulása az ukrán gazdasági helyzethez – hívta fel a figyelmet tanulmányában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

A legtöbben munkavállalás miatt vándorolnak ki azokból az országokból, ahová nagyobb mennyiségben utalnak haza pénzt / Fotó: Shutterstock

Kiemelik, főleg azok utalnak haza az anyaországba, akik külföldön vállalnak munkát. Ukrajna esetében régóta magas a hazautalások értéke, mind nominális, mind a GDP arányában. A 2014-es, majd a 2022-es orosz támadások és háború kirobbanása pedig ezt a tendenciát tovább erősítette. A fokozódó kivándorlás hatására egyre többen kezdtek el külföldön munkát vállalni. Azoknak pedig, akik a háborús országban maradtak, hatalmas segítséget jelent a rendszeres anyagi támogatás.

Főleg 2015-től nőtt az Ukrajnába utalás mértéke, az eddigi legmagasabb értéket 2021-ben érte el a hazautalások összege, ekkor 18 060 millió dollár érkezett Ukrajnába.

Egyelőre még nincsenek pontos adatok a 2023-as évre vonatkozóan, egyes becslések szerint tavaly a hazautalások összege 15 700 millió dollár volt, visszaesés mutatkozik. Ennek több oka is van: egyrészt a 2022-es támadások után jóval többen a családjukkal hagyták el Ukrajnát, mint korábban, így pedig kevesebb pénzt küldenek az otthon maradottaknak, akik kevesebben vannak. A másik, hogy a menekültek között most sokkal több volt a nő, valamint gyerek és időskorú, akik számára az elhelyezkedés komoly akadályokban ütközött. Ők nagy valószínűséggel még nem tudnak olyan összegeket mozgósítani az otthon maradott családtagok részére. Emellett az átutalások indításához szükséges adminisztratív feltételek is sok esetben nehezítették a pénzek Ukrajnába juttatását – sorolja a tanulmány. Ennek megoldására még 2022 szeptemberében sikerült egy megállapodást kieszközölni az Európai Bizottság és az Ukrán Nemzeti Bank között. A megállapodás rendelkezik az utalási költségek csökkentéséről, a díjak teljes összegének közzétételéről, ideértve a transzferdíjakat és a devizaárfolyam különbözeteket is.