Kína a technológiai önellátásra törekszik

Az más kérdés, hogy a technológiai önellátásra a távol-keleti ország több tízmilliárd dollárt költött és a jövőben is szükség lesz támogatásokra. Az viszont tény, hogy a Huawei a mesterséges intelligencia futtatásához szükséges csipeket is fejleszt, ami az egyre bővülő kínai MI-ágazat szempontjából is fontos lépés.

