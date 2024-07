Korrupciós ügyben találta bűnösnek a bíróság a demokrata Bob Menendez szenátort

Ítéletet hozott az esküdtszék Bob Menendez szenátor vesztegetési perében, amelyet most hirdettek ki a bíróságon – közölte a Bloomberg az AP hírügynökségre hivatkozva.

Bob Menendez szenátort korrupció vádjában találta bűnösnek a bíróság / Fotó: NurPhoto via AFP

A New Jersey állambeli demokrata képviselőt azzal vádolták, hogy készpénzt, aranyat és egy luxusautót fogadott el három üzletembertől, valamint Egyiptom külföldi ügynökeként is működött.

Egy kilenchetes perben az ügyészek azt mondták, hogy Menendez visszaélt hivatali hatalmával, hogy megvédje szövetségeseit a bűnügyi nyomozásoktól, és gazdagítsa munkatársait, köztük a feleségét oly módon, hogy találkozott egyiptomi hírszerzési tisztviselőkkel, és segítette az ország hadseregét hozzájutni több millió dollár értékű amerikai támogatáshoz.

A szenátort mind a tizenhat vádpontban bűnösnek találták, beleértve a vesztegetést, a csalást, a zsarolást, az igazságszolgáltatás akadályoztatását és az külföldi ügynökként való ténykedést.

Ezzel ő lett az Egyesült Államok történetének első szenátora, akit a bíróság bűnösnek talál idegen hatalom ügynökeként való fellépésben.

A 70 éves Menendez nem tett vallomást. Nyilvánosan kitartott amellett, hogy a szenátus külügyi bizottságának elnökeként csak a munkáját végezte. Azt mondta, hogy az FBI által New Jersey-i otthonában talált aranyrudak a feleségéi voltak. Az elítélése során felsorolt vádpontok közül nyolc esetében akár 20 év letöltendő büntetést is kiszabhatnak a szenátorra.

A szenátort két New Jersey-i üzletemberrel együtt vádolták be. Mindhárman ártatlannak vallották magukat. De a bíróság őket is bűnösnek találta. Egy másik üzletember viszont bűnösnek vallotta magát a tárgyalás előtt, és vallomást is tett Menendez és a többi vádlott ellen. Menendez feleségét, Nadine-t is vád alá helyezték az ügyben, tárgyalását viszont elhalasztották, amíg felépül a mellrákműtétből.