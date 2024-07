Meglépték: mostantól csak gyógyszertárban lehet elektromos cigarettát venni itt

A kriptovaluták hivatalosan is a pénzügyi szektor részévé váltak 2024-ben. Még két hét sem telt el az évből, amikor az amerikai tőzsdefelügyelet (Securities and Exchange Commission, SEC) 11 spot bitcoin ETF kérelmet hagyott jóvá, ami lehetővé tette az intézményi szereplők számára a belépést erre a gyorsan fejlődő piacra. A siker nem is maradt el: a BlackRock iShares Bitcoin ETF (IBIT) mindössze hét hét alatt elérte a 10 milliárd dolláros eszközállományt, ezzel rekordot döntve a tőzsdén kereskedett befektetési alapok piacán.