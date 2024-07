Nagy nyelvi modellek az orvosok ellen – hihetetlen eredmény született

Mi a tanulság? A chatbot okosabb, mint az orvos?

Az elemzők hangsúlyozzák: ezeket a modelleket nem orvosi érvelésre tervezték, a fogyasztói technológiai szektor termékei, elsősorban olyan feladatok elvégzésére szánták, mint a fordítás és a tartalomgyártás.

Ehhez képest az derült ki, hogy klinikai érvelésre is képesek, egészen kiváló eredménnyel.

A fejlesztők már foglalkoznak olyan platformok építésével, amelyek kifejezetten az egészségügyi problémák megoldásában fognak segíteni.

A Google a közelmúltban bemutatta a Med-Gemini-t, a korábbi Gemini-modellek továbbfejlesztett változatát, amely webalapú keresésre is képes a klinikai gondolkodás javítása érdekében.

A szakértők azt mondják, ahogy a mesterséges intelligencia, ezek a nyelvi modellek is fejlődnek. Ezzel egy időben fejlődik az összetett egészségügyi adatok elemzése is, valamint egyre jobban tudnak diagnosztizálni és kezeléseket ajánlani. Olyan szintű precizitást és következetességet kínálhatnak, amely kizárja például az orvos fáradtságából eredő tévedést. Ez pedig utat nyit egy olyan jövő felé, ahol az orvosi ellátásra fejlesztett portálokat nem orvosok, hanem gépek is működtethetik.