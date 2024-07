Francia választás: kialszik a lámpa Berlinben, ha Le Pen nyer

Gyakorlatilag kivégezné az európai árampiacot Marine Le Pen. A Nemzeti Tömörülés (NT) vezetője a szükséges változásokat azzal magyarázza, hogy számára a franciaországi rezsi csökkentése a legfontosabb. A lépés azonban jócskán meggyengítené Európa legnagyobb áramszolgáltatója, az Electricité de France (EDF) pozícióit is.

Franciaország lábon lőné magát ezzel az elektromos Frexittel

– mondta Nicolas Goldberg, a párizsi Colombus Consulting energiáért és környezetért felelős partnere. Ennek egyszerű magyarázata van: az áramexport csökkentésével az EDF bevételei is meredeken zuhannak, arról nem is beszélve, hogy az atomerőművek karbantartására is kevesebb jutna.

Marine Le Pen – az energetikában is új irányokat szabna / Fotó: Francois Lo Presti / AFP

Francia árak

A nacionalisták újra bevezetnék az úgynevezett francia áramárakat. Ilyen árszabás most is létezik, kereskednek is vele az Európai Energiatőzsdén, de erősen befolyásolja őket a szomszédos országok helyzete, miután Európának összekapcsolt energiapiaca van.

Az NT azonban most vissza akarja venni saját kézbe az árszabályozást azzal, hogy megszünteti a határokon átnyúló szabad tranzakciókat,

és ennek helyébe egy kétoldalú megállapodásokon nyugvó rendszert léptet – erről beszélt a párt gazdasági és energiaplatformjának vezetője, Jean-Philippe Tanguy.

Bőven vannak aggodalmak

Kétségek merülnek fel arra vonatkozóan, hogy a terv egyáltalán jogilag megvalósítható-e az Európai Unió keretein belül, de az, hogy Franciaország szembefordul a piaci rendszer elvével, már önmagában is aggasztó. Ne felejtsük el,

Európa legnagyobb áramtermelőjéről, jelentős energiaexportőrről van szó, több mint ötven atomreaktorának köszönhetően.

Ennek jelentőségét Európa utoljára 2022-ben, az energiaválság idején tapasztalhatta meg, ekkor ugyanis az elöregedett reaktorokban problémák adódtak, és az orosz energia elapadásával egy időben ez kontinensszerte nagy gondokhoz vezetett.

Ismét ellátási problémák és magasabb árak jöhetnek

– foglalta össze véleményét Catherine MacGregor, az Engie SA francia áram- és gázszolgáltató vezérigazgatója a La Tribune Dimanche újságban a múlt hónapban.

Ugyanakkor az NT illetékese, Tanguy szerint a jövőben,