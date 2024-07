Se kiköpni, se lenyelni nem tudják az uniós tagok a kínai autóvámokat

A franciák nyakán marad a konyak, ha a kínaiak visszavágnak az autóvámokért / Fotó: AFP

Franciaország, Olaszország és Spanyolország azonban már jelezte, hogy támogatja Brüsszelt, és ők képviselik az uniós népesség 40 százalékát. Csehország, Görögország, Írország és Lengyelország még nem döntött, ahogyan az ügyvivő belga és a héten hivatalba lépett holland kormány sem.

Peking engedményeitől függ az eredmény

Az októberi szavazásra csak akkor kerül sor, ha addig Peking és Brüsszel nem tud megegyezni. Már a múlt héten megkezdték a tárgyalásokat, most a technikai részletekről egyeztetnek. Brüsszel viszont világossá tette: a tárgyalások sikere érdekében Kínának be kell nyújtania egy menetrendet a szektor támogatásának megszüntetéséről.

Szakértők szerint a vizsgálat eredménye nagyrészt attól függ, hogy Peking milyen engedményekre kész a megállapodás értelmében.

Kína keményen visszavághat

Ha kereskedelmi háborúra kerül a sor, Kína keményen visszavághat, büntetővámokat vezethet be az európai konyakra, sertéshúsra és luxusautókra – mindegyik lehetőség felmerült az utóbbi időben, és

mindegyik az EU más-más tagállamának fájna nagyon.

Az uniós sertéshús ügyében már megkezdődött a kínai dömpingellenes vizsgálat / Fotó: Mediaworks

Az EU-ban gyártott brandyre kivetendő magas kínai vámok miatt jelentős mennyiségű konyak maradhat a francia vállalatok raktáraiban, amelyet nehéz lesz eladni máshol, Kína ugyanis a legnagyobb piacuk.

Ha a dömpingellenes vizsgálat eredményeképpen Peking korlátozza az uniós sertésimportot, az igen súlyos csapás jelent elsősorban Spanyolország, Dánia és Hollandia számára. Nem csupán azért, mert Kína az uniós sertéshús legnagyobb piaca, hanem azért is, mert az állat olyan részeit is nagy tételben vásárolja, ami máshol eladhatatlan, Európában pedig többnyire állati tápokhoz használják: a fület, a csülköt, a belet, a hólyagot és a gyomrot is, amelyekre a friss és a fagyasztott hússal együtt kiterjed a vizsgálat.