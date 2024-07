Az EU-elnökség képviseletében szólalt fel Varga Mihály a G20-on – ezt várja el Magyarország

A G20-országok számára kulcsfontosságú, hogy elkötelezettek maradjanak a nemzetközi pénzügyi reformok mellett, amiben az Európai Unió is partner – jelentette ki Varga Mihály miután az Európai Uniót képviselve szólalt fel a G20-országok pénzügyminisztereinek és jegybankelnökeinek tanácskozásán Rio de Janeiróban. A pénzügyminiszter hangsúlyozta: az elmúlt években a G20-ak előrehaladtak a pénzügyi szektor sebezhetőségének enyhítésében, ebben a munkában Európának is nagyobb szerepet kell vállalnia.

Varga Mihály Brazíliában képviseli az Európai Uniót a G20-találkozón / Fotó: Varga Mihály / Facebook

A magyar pénzügyminiszter az Európai Unió Tanácsának elnöki minőségében képviseli az Európai Uniót a kétnapos csúcstalálkozón, Brazíliában. Varga Mihály a magyar uniós elnökség prioritásait ismertetve elmondta:

az előttünk álló fél évben a legfontosabb cél, hogy az Európai Unió versenyképességét erősítsük, és a G20-ak élmezőnyébe juttassuk.

Varga Mihály kifejtette: a nemzetközi pénzügyi rendszer – beleértve Magyarországot is – rugalmasnak bizonyult az elmúlt évek válságaiban, és képes volt alkalmazkodni a bizonytalan gazdasági kilátásokhoz. Éppen ezért az Európai Unió támogatja a G20-ak azon célkitűzését, hogy a határokon átnyúló fizetéseket gyorsabbá, megfizethetőbbé, elérhetőbbé, átláthatóbbá és kényelmesebbé tegyék a stabilitás erősítése érdekében. A pénzügyminiszter hozzátette: a bizalom fenntartása érdekében tett erőfeszítések ellenére maradtak sebezhetőségek az európai pénzügyi rendszerekben. Mint mondta: az Európa-szerte magas kamatok, a háború okozta bizonytalanságok és a költségvetési fenntarthatósággal kapcsolatos aggodalmak megalapozzák azt, hogy a pénzügyi szektort érő kockázatoknak továbbra is figyelmet szenteljünk. Ez a munka a magyar uniós elnökség alatt is kiemelt fontosságú – tette hozzá.

Varga Mihály a tanácskozás első napjáról szólva megemlítette:

a G20-ak részéről a pénzügyi integráció keretei között egy akcióterv kidolgozása is várható, ami a mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozásához nyújthat majd segítséget, elsősorban a fintech és az innováció terén.

„Fontos, hogy Európa ezen a területen se maradjon le, ezen belül pedig a magyar vállalkozások érdekeit is érvényesíteni fogjuk” – húzta alá.