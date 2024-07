Vasárnap wimbledoni döntő - kik a legjobban kereső teniszezők?

Vasárnap délután kezdődik a világ teniszsportjának egyik legnagyobb eseménye, a wimbledoni férfi egyes döntő. A teniszjátékosok fizetése évről évre emelkedik, a fiatal spanyol csillag, Carlos Alcaraz leelőzte minden idők egyik legtöbbet kereső teniszezőjét, a szerb Novak Djokovicsot. Az előzetes várakozások szerint ők ketten a legesélyesebbek a döntőbe jutásra, a tét: 2,7 millió font, 15 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Teniszjátékosok fizetése - Alcarazé a jövő / Fotó: AFP

Novak Djokovics a modern korszakban minden korábbinál komolyabb pályafutást tudhat magáénak, tömegével érte el a pályán a rekordokat: 24 Grand Slam cím, 428 hét a ranglista első helyén és 182,5 millió dollárnyi pénzdíj a karrierje során. Egy koronáról azonban kénytelen volt lemondani: immár nem ő a világ legjobban fizetett teniszezője - írja a Sportico című szakportál.

A fiatal spanyol csillag,

Carlos Alcaraz 45 millió dollárt keresett az elmúlt 12 hónapban, 6 millióval többet,

mint Djokovics (38,7 millió dollár). A két tenisz-ász egy lépéssel a sportág többi sztárja fölött áll a pénzdíjakból, a reklámokból és a fellépési díjakból származó jövedelmek tekintetében.

Az első öt helyezett közé tartozik még Jannik Sinner (25,7 millió dollár),

Coco Gauff (25,6 millió dollár)

és Iga Świątek (25,2 millió dollár).

Júniusban Alcaraz megnyerte harmadik Grand Slam-tornáját a francia nyílt teniszbajnokságon, alig egy hónappal a 21. születésnapja után, és a legfiatalabb ember lett, aki három felületen (salak, műanyag, fű) is Grand Slam bajnoki címet gyűjtött, beleértve a 2022-es U.S. Open- és a 2023-as wimbledoni címét is. A 2,6 millió dolláros nyereménye a kilencedik helyre repítette a 31,5 millió dolláros karrierdíj-listán - 15 millió dollárt keresett a tavalyi év során, ebből 4,4 millió dollárt az ATP bónusz-alapból.

Alcaraz pályán kívüli játéka még erősebb volt, mivel

őt tartják a tenisz következő generációs sztárjának, aki a Roger Federer, Rafael Nadal és Djokovics utáni űrt betöltheti.

Alcaraz szerződést kötött többek között az LVMH-val, a Rolexszel, a BMW-vel, a Babolattal, a Calvin Kleinnel. Az Alcaraz iránti nagy érdeklődés a fellépési díjaiban is megmutatkozott, ahol hét számjegyű összeget is elkérhet egy-egy tornáért vagy bemutatóért, beleértve a márciusi, Nadal elleni Netflixes összecsapást is.