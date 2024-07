Vége az arany életnek Japánban

Az évek óta lassú gazdasági növekedés és a népességfogyás miatt sok japán kis- és középvállalkozás (kkv) állami segítséggel és szinte ingyenes finanszírozással tengődik. Bár kisvállalatokról van szó, a súlyuk jelentős, mivel tízből hét munkahelyet ők adnak, most azonban alaposan felfordul a számukra a világ.

A zombivállalatok többsége kicsi, de összességében sok embert foglalkoztat / Fotó: AFP

A tokiói kormány ugyanis hagyná csődbe menni az alulteljesítő cégeket – értesült három magas rangú kormányzati tisztviselőtől a Reuters. Felismerték ugyanis, hogy le kell cserélni az elsorvadt vállalkozásokat olyanokra, amelyek képesek növekedést biztosítani a világ negyedik legnagyobb gazdaságának.

Nem valószínű, hogy a változás gyorsan bekövetkezik, de azt mindenképpen mutatja, hogy másképpen gondolkodnak a döntéshozók egy olyan országban, ahol eddig jellemzően a csődök elkerülésére és a meglévő munkahelyek megóvására törekedtek a termelékenység rovására.

Átstrukturálja a munkaerőpiacot

A lépés segít Japánnak átcsoportosítani a munkaerőt a termelékenyebb vállalatokhoz, ami egyúttal ahhoz is hozzájárul, hogy emelkedjenek a munkabérek. Erre nagy szükség volna, mert

az éves átlagbér gyakorlatilag változatlan 1990 óta,

messze elmarad a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) átlagától.

A kormány abban reménykedik, hogy a változás összeolvadások és felvásárlások révén következik be, nem pedig széles körű csődökkel és elbocsátásokkal. A kabinet központokat is felállít, amelyek tanácsokkal látják el a kisvállalkozókat.

Máris több a csőd

A gazdasági tárca azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy továbbra is támogatja majd anyagilag és egyéb módon a kkv-kat, de azoknak is mindent meg kell tenniük, hogy befektetésekkel és javuló termelékenységgel javítsák a helyzetüket.

A minisztérium elismerte, hogy „kissé emelkedő tendenciát” mutatnak a csődök, ismét annyi vállalkozás jelent fizetésképtelenséget, mint a koronavírus-járvány előtt, a munkavállalók pedig álláshelyet váltanak, ha jobb feltételeket és magasabb bért kapnak.

Továbbra is szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, hogy a csődök száma ne növekedjen olyan mértékben, ami a munkanélküliségi ráta emelkedését okozná

– válaszolta a tárca a hírügynökség megkeresésére.