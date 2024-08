A csökkenő kereslet miatti aggodalmak tépázzák az olajpiacot

Csak esik, csak esik az olaj ára

Az olaj ára eközben tartósan lejtmenetben van, immár a negyedik hetet zárja mínuszban. Hiába a geopolitikai feszültségek, a globálisan igen alacsony üzemanyag-kereslet vezeti a görbét, lefelé. Pénteken délelőtt az északi-tengeri típusú Brent hordóját valamivel 80 dollár alatt jegyezték, míg az amerikai WTI-ért alig kellett 76 dollár fölött fizetni. Mindkét olajfajta ára több, mint 7 százalékot esett az elmúlt négy hét során.

A befektetők aggódva figyelik a közel-keleti fejleményeket, a Hamász és a Hezbollah magas rangú vezetőinek meggyilkolása felkeltette a háború kiszélesedéséről szóló félelmeket, ami már ellátási zavarokat okozhatna. Emellett a piacon az olajár emelkedést árazzák, ugyanis egyre több opciós szerződést kötnek.

Keleti ellenszél

Kellemetlen jövőképet festenek a legnagyobb olajimportőrnem számító Kínából származó kiábrándító gazdasági adatok. A helyzetet tovább rontja, hogy sem az ázsiai, sem az európai, sem pedig az Egyesül Államok ipara nem pörög, tehát sok tényező mutat a további olajárcsökkenés irányába.

A kínai közúti forgalom már a harmadik egymást követő évben csökken

– közölték az ANZ elemzői. A gyenge indiai és kínai kereslet miatt Ázsia kőolajimportja júliusban kétéves mélypontra esett vissza.

Nem is várható egyhamar jelentős felpörgés – legalábbis erre utal az is, hogy egyre nagyobb az LNG-üzemű teherautók részaránya.

Kína pedig továbbra is meghatározó a globális fogyasztás szempontjából. Ezt a Nemzetközi Energiaügynökség júliusi jelentése is bizonyítja, amely szerint

az ázsiai óriás fogyasztásának visszaesése okozta, hogy a második negyedévben a globális olajkereslet növekedése a leglassabb volt 2022 vége óta.

Összességében a kínai ingatlanszektor problémái, a lanyha gazdasági aktivitás és a védővámok miatti exportkorlátozások következtében a második fél évben 2 százalékkal csökkenhet a kínai gázolajkereslet.