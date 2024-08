Az izraeli gazdaság egyre inkább megérzi a háborút

A globális autókeresletben látott komoly megtorpanás részben annak tudható be, hogy a pandémia utáni erős felzárkózási szakasz természetes korrekcióját éljük éppen. Másrészt pedig a gazdasági kilátások továbbra is vegyesek, miközben a gazdaságpolitikai fejleményekkel kapcsolatban nagy a bizonytalanság világszerte. A korábban feltöltött készletek alig fogynak, és a rekordközeli készletállományok miatt nem is nagyon érdemes termelni.