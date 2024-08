Siratják a britek a pubjaikat – már az is baj, ha a fiatalok nem isznak

Százszámra zárnak be a falusi kocsmák az Egyesült Királyságban, és a folyamat egyre gyorsul, mert nem isznak a fiatalok. Az elmúlt 23 évben több mint 15 ezer pub zárt be a szigetországban, nagyrészt azért, mert a fiatalabb generációk egészség- és fitneszcentrikusabbak, ráadásul idejük is kevesebb van, mint a szüleiknek.