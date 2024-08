Jaj az édesszájúaknak: lángok martalékává válik a brazil cukoripar

Brazília északi részén, a nemzetközi cukortermelés legfontosabb területén több mint egy hete erdőtüzek tombolnak, amelyek nemcsak a helyi földeket és az infrastruktúrát teszik tönkre, hanem a nemzetközi ellátást is veszélyeztetik.

Több ezer hektárnyi cukornád-ültetvény vált a lángok martalékává Brzíliában / Fotó: AFP

Szombaton erdőtüzek tomboltak São Paolo állam északi részén, amelyek eddig több ezer hektáros cukornád-ültetvényt pusztítottak el – a keletkező füst a környező településeken olyan sűrű volt, hogy több helyen kijárási tilalmakat vezettek be. Ennek következtében még a brazil bajnokság labdarúgó-mérkőzését is el kellett halasztani Ribeirão Pretóban, a rossz látási viszonyok miatt pedig több autópályát is lezártak.

A tűzoltók nem tudnak mit csinálni, a lángok megfékezhetetlenek. Egy hét alatt rengeteg termőföld és tanya vált füstté, elvesztettük a termésünket és a haszonállatainkat is

– mondta a Reutersnek Silvio Dantas, egy helyi gazdacsoport vezetője. Az érintett területek hiányos infrastruktúrája ugyanis szinte lehetetlenné teszi a mentést és a tűzoltást.

Bár a brazil kormány közölte, hogy 36 városban „magas riadókészültség” van érvényben a tüzek miatt, amelyek a száraz évszak csúcspontján terjedtek el, a legnagyobb károkat a mezőgazdaság szenvedi, a földeken ugyanis gyakorlatilag megállíthatatlanul terjednek a lángok. Az országos katasztrófavédelem sok területet csak repülőgépekkel tud megközelíteni; a rengeteg füst azonban a pilóták munkáját is életveszélyessé teszi.

Veszélyben a brazil cukortermelés

Pénteken a Ribeirão Preto melletti Urupesben két tűzoltó meghalt, miközben egy cukorgyárban keletkezett lángokat próbáltak eloltani, ahol 200 hektár cukornádültetvény pusztult el. A Raizen, a világ legnagyobb cukornádfeldolgozója pedig közölte, hogy a cukornádültetvényeken keletkezett tüzek miatt csütörtök óta leállt a működés az egyik Sertaozinho-i üzemében.

A dél-amerikai ország a világ legnagyobb cukorexportőre, a most pusztító erdőtüzek pedig a ültetvények között óriási sebességgel terjedtek el – helyi és nemzetközi elemzők is arra figyelmeztetnek, hogy a lángok megfékezése nélkül ez a kereskedelemre és a globális kínálatra is negatív hatással lesz.