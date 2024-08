Bombaüzlet vagy átverés az egy eurós ház Olaszországban?

Régóta tartja magát a mondás, hogy az ingatlan hosszú távon mindig jó befektetés. Ugyanakkor nem könnyű ingatlanguruvá válnunk, ugyanis legtöbbször jelentős befektetésre, emiatt pedig nem kevés kezdőtőkére is szükség van hozzá. Egy ingatlan vásárlásához is évekig keményen kell dolgozni, több ingatlan megvásárlásához pedig még ennél is több kell. Azonban ez nem mindig van így, néha akadnak üdítő kivételek. Ezek közé tartoznak az úgynevezett egy eurós házak is.

Népszerűek az egy eurós házak Olaszországban / Fotó: Shutterstock

Az Euronews cikke azt vette górcső alá, hogy a mediterrán országokban időnként felbukkanó, jelképes összegekért megvásárolható házak mennyire számítanak ténylegesen jó befektetésnek.

A portálnak nyilatkozott az Egyesült Királyságban született George Laing, aki még nem töltötte be a harmincat, amikor ingatlanvásárlába akart kezdeni. Sok sikerélmény nem érte, ugyanis évtizedes lejáratú jelzáloghitel segítségével tudott volna egy garzont venni magának Londonban. Ekkor akadt rá arra a lehetőségre, hogy 1 euróért vásárolhat magának ingatlant Szicíliában.

Ugrás az ismeretlenbe

Korábban nem ismerte az olasz szigetet, egy iskolai kiránduláson járt csak ott, más kötődése nem volt sem Olaszországhoz, sem a régióhoz, így csak az interneten megszerzett információkra épített, amikor úgy döntött, hogy lecsap a Mussomeli településen lévő ajánlatra. A tízezres kisváros a sziget szívében fekszik, szép, dombos helyen, de távol a tengerparttól.

Olaszországban egyébként nem ritkák az 1 eurós házprogramok, főleg az elnéptelenedő, kevésbé frekventált régiókat szeretnék ezzel helyzetbe hozni.

Maga a kiválasztás nem annyira egyszerű. A helyi ingatlanos egyszerre 8-10 érdeklődőt vezet körbe, és mutatja meg a házakat.

Nem egy euró az egy eurós ház

Az egy eurós ár nagyon csalogató, azonban ha valakinek egy kicsit gyanús, az sem véletlen. Az egy euró ugyanis csupán a vételár. Ezen felül még jönnek közjegyzői díjak, illetékek, adók is, így mindennel együtt közel 5000 eurót kell fizetni a házért. Persze ez a valamivel kevesebb, mint kétmillió forint is kedvező ár egy ingatlanért.