Elvesztik a négykarikás logót a legújabb elektromos kínai Audik

Az Audi fejlesztés alatt álló, Kínába szánt elektromos autói két forrás szerint is a cég négy karikából álló logója nélkül érkeznek majd az ázsiai ország piacára.

Az Audi a márkával kapcsolatos megfontolásokkal indokolta a döntést, de az új modelleket nem is egyedül fejleszti / Fotó: Getty Images

A Reutersnek nyilatkozó egyik forrás szerint a Volkswagen tulajdonában álló Audi döntése hátterében a márkával kapcsolatos megfontolások állnak, ám az is fontos szerepet játszhat, hogy a járműveket a kínai SAIC-cal közösen fejleszti a német autógyártó. Azt a hírügynökség nem tudta meg, hogy a jelenleg belső kommunikációban „Purple” (lila) néven futó autókon lesz-e más logó, vagy csak az Audi nevet viselik majd.

A sorozat első darabját a tervek szerint novemberben mutatják be, ám az még nem sorozatgyártásra szánt prototípus lesz.

A tervek szerint azonban 2030-ig kilenc modell készül a sorozat keretében.

Az elektromos autók terén a kínaiak hazai pályán is lekörözték nyugati versenytársaikat

A kínai autógyártók nemcsak az exportpiacokon, de hazai pályán is egyre nagyobb szeletet hódítanak el az elektromos autók terjedésének köszönhetően, így a nyugati gyártók már nem csupán azért keresik az együttműködést, hogy lehetőségük legyen kínai gyárat nyitni, hanem azért is, hogy most már ők tanuljanak kínai versenytársaiktól.

Az Audi kevesebb mint 10 ezer elektromos autót adott el az idei első félévben a kínai piacon,

miközben a helyi prémium márkák, mint a Nio vagy a Zeekr ennél nyolcszor többet.

Az Audi kínai elektromos modelljeihez a CATL szolgáltatja majd az akkumulátorokat és a Momenta nevű kínai startup a vezetéstámogató rendszert. Az anyavállalat Volkswagen pedig idén az Xpenggel kötött megállapodást, melynek keretében a VW logót viselő, Kínában gyártott autók architektúráját közösen fejlesztik majd.

Az országban jelenleg kapható elektromos Audik megtartják a cég logóját.