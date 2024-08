Az erdőtüzek horribilis mennyiségű szén-dioxidot okádnak a légkörbe

A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak és intenzívebbek az erdőtüzek, tavaly 8,6 milliárd tonna szén-dioxidot bocsátottak ki, 16 százalékkal többet a többéves átlagnál – derült ki az első ilyen hatástanulmányból, amely az Earth System Science Data című szaklapban jelent meg.

Az erdőtüzek tavaly 8,6 milliárd tonna szén-dioxidot bocsátottak a légkörbe / Fotó: AFP

Ez elég tetemes mennyiség, ha figyelembe vesszük, hogy a világ országai 36,8 milliárd tonna szén-dioxidot bocsátottak ki 2023-ban fosszilis tüzelőanyagokból. Az Egyesült Államok például évente 4,8 milliárd tonna szén-dioxidot „termel”. A tüzek nettó hatását azonban némileg enyhíti, hogy az újra kisarjadó erdők majd szén-dioxidot vonnak ki a légkörből.

A 2023 márciusától 2024 februárjáig tartó szezon

csak azért nem döntött kibocsátási rekordot, mert viszonylag kevés tűz pusztított az afrikai szavannákon,

– ismertette az eredményt az AFP francia hírügynökség.

A vizsgálatot brit intézmények, köztük a Dél-angliai Egyetem végezte, és az eredményeket ezután minden évben közzéteszik.

Kanadától Görögországig égtek a tüzek

A kanadai erdőtüzek tavaly az elmúlt két évtized átlagánál kilencszer több, kétmilliárd tonna káros anyagot bocsátottak ki – ez tette ki a globális mennyiségnek majdnem a negyedét. Annyi szén-dioxid jutott a levegőbe innen, amennyi normális körülmények között egy évtized alatt lenne várható.

Görögországban tavaly és idén is tombolnak a lángok / Fotó: Anadolu

Az országban 232 ezer embert kellett kitelepíteni, és nyolc tűzoltó vesztette életét a lángokkal folytatott harcban. Ez volt az ország „legvadabb erdőtűzszezonja” – emlékeztetett a brit The Guardian.

Súlyos erdőtüzek pusztítottak a világ más területein is az Amazonas térségétől Hawaiin keresztül Görögországig, ahol az Európai Unió legnagyobb erdőtüze több mint 900 négyzetkilométeren lángolt. Az országban az idén is nagyon rossz a helyzet, most éppen Athén környékén tombolnak a lángok.

A tüzek tavaly embereket öltek, otthonokat és infrastruktúrát emésztettek fel, tömeges kitelepítéseket okoztak, veszélyeztették az emberek megélhetését, és létfontosságú ökoszisztémákat károsítottak meg

– foglalta össze az eredményt Matthew Jones, a kutatás vezetője.