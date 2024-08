A japán miniszterelnök lemondása újabb piaci zűrzavart okozhat

A japán miniszterelnök lemondása nyomán tovább normalizálódhat a Bank of Japan monetáris politikája, ami a japán jen erősödését vetíti előre. Ennek tőkepiaci következményei egyelőre beláthatatlanok, de az biztos, hogy nagy felfordulás lesz.

Kisida távozik, az új japán miniszterelnök személye piaci turbulenciákhoz vezethet / Fotó: AFP

A kormányzó Liberális Demokrata Párt szeptemberi elnökválasztásán a vezetői posztra pályázók között van Isiba Sigeru volt védelmi miniszter, Kono Taro digitális átalakításért felelős miniszter, Motegi Tosimicu, a párt nagyágyúja és Takaicsi Sanae gazdasági biztonságért felelős miniszter. A nevek önmagukban talán nem sokat mondanak számunkra, viszont többen közülük is korábban támogatták, hogy a japán központi bank a jelenleginél szigorúbb monetáris politikát folytasson.

Minden a japán jegybankon múlik

Az erre vonatkozó spekulációk máris beindultak a piacon. A Nomura elemzője a Bloombergnek elmondta, hogy erősödő jenre számít, mert Kono és Motegi is a Bank of Japan (BoJ) júliusi ülése előtt közölte, hogy kamatemelésre, illetve a jen erősítésére lenne szükség. Meglepetésre kamatot is emelt a jegybank. Kisida korábban határozottan ellenezte a japán jegybank szigorúbb monetáris politikáját. A változás Japánban általában meglehetősen lassú folyamat, így az a variáció is elképzelhető, hogy a BoJ kivár, megvárja, hogy az új miniszterelnök milyen álláspontot képvisel.

Bizonytalanság jöhet, ami nem tesz jót a részvényeknek

Kisida távozásának megítélése ellentmondásos a tőkepiacokon. Kinosita Tomo, az Invesco Asset Management Japan globális piaci stratégája szerint

Kisida kabinetje nem volt népszerű, így elképzelhető, hogy a csúcson bekövetkező változás növeli a bizalmat és javítja a gazdaságpolitika megítélését.

Ugyanakkor hozzátette azt is, hogy a miniszterelnök távozása negatív lenne a részvényekre nézve, ha Japán azon törekvése, hogy vagyonkezelési központtá váljon, lelassulna. Kisidát nagyra becsülték a pénzügyi közösségben ezért a kezdeményezésért.

Néhány részvény számára azonban kedvező lehet, ha Isiba Sigeru volt védelmi miniszter kerül a hatalom csúcsára. Tőle arra lehet számítani, hogy tovább erősíti Japán védelmi képességeit, amivel a védelmi ipar nagyágyúi, például a Mitsubishi Heavy Industries vagy a Kawasaki Heavy Industries járhat jól.