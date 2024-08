Választás Amerikában: keveset árult el Kamala Harris a külpolitikájáról – három térségre biztosan figyelnie kellene elnökként

Donald Trump elnökké újraválasztása esetén nem sok meglepetés történne: a volt republikánus elnök követné azt az irányvonalat, amelyet már megismerhettünk tőle, sőt az orosz-ukrán háború gyors befejezését is kilátásba helyezte. Ám Trump demokrata kihívója, Kamala Harris külpolitikai elképzeléseiről egyelőre nem sokat tudunk. Pedig mióta az Egyesült Államok alelnöke, Kamala Harris lett a demokraták jelöltje a 2024-es elnökválasztási versenyre, az egyik legnagyobb kérdés Washingtonban és szerte a világban az: hogyan nézne ki Harris külpolitikai doktrínája, ha novemberben megválasztják?

Kamala Harris kevés szerepet játszott a Biden-kormányzat külpolitikájának alakításában / Fotó: AFP

Erre a kérdésre nemcsak azért nehéz válaszolni, mert – ahogy a The New York Times írta – Harris kevés szerepet játszott a Biden-kormányzat külpolitikájának alakításában, még azokon a területeken is, ahol ő is részt vesz, különösen a kormányzatnak a déli határ mentén zajló illegális migrációval kapcsolatos megközelítésében. Harrisnak az Egyesült Államok alelnökeként, Joe Biden elnök mellett jelenleg vélhetően nem ugyanaz a mozgástere van, mint elnökként lehetne. Azért sem könnyű a válasz, mert a világpolitikai történések tekintetében is nehéz megjósolni, hogy mi fog majd történni egyes területeken. Az viszont biztos, hogy a változásokra az Egyesült Államoknak reagálnia kell majd, ha közben befolyásolni tudja is a történéseket.

A demokraták pedig eddig nem kifejezetten éltek a lehetőségével annak, hogy Kamala Harrist külpolitikailag „felépítsék”:

kampányuk Biden és Trump tevékenységének összehasonlításáról szól, nem pedig Kamala Harris doktrínájáról.

A hatalom és a jog keveréke

Kamala Harris külpolitikája a hatalom és a jog keveréke – írta a The Week. A The Washington Post pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az alelnökök nem külpolitikát alakítanak ki, hanem segítenek megvalósítani az elnök jövőképét. Ez volt Harris szerepe Joe Biden elnök alatt az elmúlt négy évben. Most azonban egy olyan külpolitikai menetrend felvázolására készül, amely „egyszerre kínálja a folytonosságot a Biden-adminisztrációval, és a fejlődést ott, ahol politikája elmaradt”. Barack Obama, Donald Trump és Joe Biden kormányait egy közös külpolitikai vágy osztotta meg: kiszabadulni a Közel-Kelet ingoványából, és az amerikaiak figyelmét a Kínával való rivalizálásra irányítani.