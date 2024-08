Miért szállt el a kávé ára, és meddig maradhat ez így?

Az elmúlt években rendkívül megdrágult a kávé, ami nem csak az általános infláció miatt következett be. A hosszú ellátási lánc, a szállítóhajók megtámadása, az éghajlatváltozás, de az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása is tehet arról, hogy a boltokban és a kávézókban is mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni a fekete élvezetért.