Magyar turisták, figyelem! Olaszország is megemelné az idegenforgalmi adót

Olaszország kormánya az idegenforgalmi adó erőteljes emelését javasolja, hogy segítsen a pénzszűkében lévő városoknak a bevételeik megemelésével, amellyel párhuzamosan a látogatókat is „felelősségteljesebbé” próbálja akkor, amikor a tömeges turizmus egyre nagyobb ellenállást vált ki a közvéleményből.

Olaszország az idegenforgalmi adó megemelésével mérsékelné a túlturizmus nyomását / Fotó: AFP

Az olasz idegenforgalmi minisztérium azt tervezi, hogy szeptemberben „párbeszédet” indít az érintett ágazati szervezetekkel az idegenforgalmi adó szabályainak módosítására vonatkozó lehetséges javaslatról.

A szállodaipari és utazási szövetségek azonban már most felháborodtak a terv miatt, amely a legdrágább szállodai szobák után éjszakánként akár 25 eurós illetéket is kilátásba helyezne.

Közös célunk a növekedés, amelyet az iparnak és a kormánynak is támogatnia kellene. Róma azonban a megkérdezésünk nélkül úgy döntött, hogy inkább lelassítja azt, és az ország legsikeresebb szektorát akarja büntetni a turisták viselkedése miatt

– áll a Federalberghi, a kis- és közepes méretű szállodákat képviselő szövetség közleményében.

Barbara Casillo, a nagyobb szállodákat és globális szállodaláncokat képviselő Confindustria Alberghi igazgatója szintén arra figyelmeztetett, hogy Olaszország már most is éles versenyben áll más európai úti célokkal, és az általa „már most is nagyon magasnak” nevezett idegenforgalmi adók emelése miatt meredeken lecsúszhat a kedvelt turistacélpontok listáján.

Marina Lalli, a Federturismo elnöke – amely mindenféle turisztikai vállalkozást képvisel – pedig arra panaszkodott, hogy sok város már most is „illegálisan” használja az idegenforgalmi adóból származó bevételeket a költségvetési lyukak betömésére.

Annak ellenére, hogy a jelenlegi törvény előírja, hogy a városoknak az ilyen pénzeket olyan dolgokra kell fordítaniuk, amelyek közvetlenül a városon kívüli látogatókat érintik – mint például a többnyelvű feliratok kihelyezése és a turisztikai helyszínek karbantartása –, szerinte a legtöbb helyen nem erre fordítják az adóbevételeket.

Már most is rengeteget hozunk a konyhára, de az inkompetens kormány és a városok csak egy dologra gondolnak: elvenni, elvenni, elvenni. Nem mi tehetünk róla, hogy legatyásodnak, és nem is a mi dolgunk ezt megoldani

– írta a Federturismo elnöke, aki figyelmeztetett, hogy az olasz gazdaság jelenlegi problémái mellett nem rúghatják ki a legjobban működő szektorok alól a széket, mert ez csak tovább mélyítené a válságot.