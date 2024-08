Radikálisan emelnék a minimálbért Szerbiában

Megkezdődtek a tárgyalások a 2025-ös évre vonatkozó minimálbér összegéről Szerbiában. A kormány, a munkaadók és a munkavállalók rendre augusztusban kezdik meg az egyeztetéseket, és amennyiben nincs megegyezés, a kormány szabja meg a minimális órabér összegét, ami a következő év elejétől érvényes.

A jelenlegi legkisebb munkabér 160 ezer forintnál is kevesebb / Fotó: AFP

Legutóbb, 2023. szeptemberében a kormány úgy döntött, hogy 2024. januárjától 17,8 százalékkal 47 154 dinárra (mintegy 159,4 ezer forintra) emelik a minimálbért. A Szerbiai Önálló Szakszervezetek Szövetsége (SSSS) most azt szeretné elérni, hogy 2025-ben

a minimálbér érje el az átlagbér 60 százalékát, ami nettó 61 858 dinár, vagyis jelen árfolyam mellett 209,1 ezer forint.

Ehhez azonban 31,2 százalékos emelésre lenne szükség, vagyis a minimális órabért 355,5 dinárra (1201 forint) kellene emelni, ami kevéssé valószínű. Ljiljana Pavlović, a Szerbiai Munkaadók Uniója (UPS) tárgyalócsoportjának tagja szerint a munkaadók is azon az állásponton vannak, hogy emelni kell a minimálbér összegét, de ebben az esetben csökkenteni kellene az adókat és a bérjárulékokat.

A munkaadók többsége szerint 8 százalékos emelés lenne reális, azon felüli összeget nehezen tudnának kigazdálkodni azok, akiknek alkalmazottai most is minimálbért kapnak. A napokban a kormány is előáll egy javaslattal, és amennyiben nem születik megegyezés, a kormány fogja megszabni az összeget. Szerbiában a hivatalos statisztikák szerint júliusban az éves alapú infláció 4,3 százalékos volt.