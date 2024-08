Van, ahol kötelező a munkába járás támogatása

A közlekedési ágazat az Európai Unió károsanyag-kibocsátásának mintegy egynegyedét teszi ki (a legnagyobb rész a fűtés és az ipar számlájára írható), és egyike azoknak, ahol az elmúlt években nőtt a kibocsátás. Nem csupán környezetvédelmi szempontból, de egyes tagállamokban a munkába járás támogatása a munkaadói kultúra része lett, egyes helyeken pedig meghatározott százalékarányban kötelező is.

Több uniós tagállamban is kötelező a munkába járás támogatása, itthon is van lehetőség a költségek átvállalására / Fotó: Shutterstock

Az Euronews cikkéből és videójából kiderül, hogy az egyes tagállamok eltérő mértékű mobilitási támogatást nyújtanak. Belgiumban a munkába járás költségeinek legalább 75 százalékát kötelező átvállalniuk a munkaadóknak, míg Franciaországban ez az arány 50 százalék a tömegközlekedés használatára.

A környezetvédelmi szempontok kézenfekvők,

ha a dolgozók a tömegközlekedést választják, mert az jóval olcsóbb, kevesebb lesz az autó az utakon, és tisztulhat a nagyvárosok levegője.

Kinek jár a munkába járási támogatás?

Idehaza többféleképpen támogathatja a bejárást a munkáltató. Magyarországon a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint a munkáltató köteles a munkavállaló részére a munkaviszony teljesítésével felmerült szükséges és indokolt költséget megtéríteni. Ilyen például a munkavállaló munkába járással kapcsolatos utazási költsége.

Tömegközlekedés esetében a munkáltatónak meg kell térítenie a bérlet vagy menetjegy árának legalább 86 százalékát, míg saját gépjármű használatakor a közúton mért távolság alapján kilométeralapú elszámolást alkalmaz. A kilométerköltség-térítés mértéke 2023 elején a duplájára emelkedett, ennek köszönhetően a munkáltatók az idén harminc forint per kilométer térítést adhatnak adómentesen. A kedvezményes árú vármegyebérletek is jókora könnyebbséget jelentenek, még akkor is, ha semmilyen formában nem téríti meg a bejárás költségét a munkaadó.

2022. január 1-jétől kedvező – de nem egységes – adószabályok vonatkoznak arra az esetre is, ha a munkáltató – kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 watt teljesítményű elektromos motorral segített – kerékpárt biztosít a munkavállaló részére.