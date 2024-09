A hitelminősítő figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy bukhat

A következő amerikai kormánynak növekvő költségvetési hiánnyal kell megküzdenie – figyelmeztetett a Moody’s kedden közzétett jelentésében. A tanulmány szerint Washington adó- és kiadási politikája határozza meg a jövőbeli költségvetési hiányok nagyságát, ami jelentős hatással lehet az amerikai államadós-osztályzatra.

Fotó: Shutterstock

A Moody’s arra számít, hogy az amerikai kormány végül megoldja az adósságlimittel kapcsolatos vitákat, ezért továbbra is időben és maradéktalanul teljesíti kötelezettségeit. A New York-i székhelyű hitelminősítő kevés bizonyítékot lát arra, hogy politikai megfontolások befolyásolnák a központi bank döntéshozatalát, bár az elnökválasztási kampányban a Fed függetlensége és kamatpolitikája is vitára adott okot.

A jelentésben leszögezik: a Fehér Ház az amerikai kereskedelempolitikában fenntartja a protekcionista álláspontot és a belföldi ipart igyekszik bővíteni. A cég szerint a bevándorlással kapcsolatos társadalmi kihívások továbbra is fennmaradnak, a szigorúbb szabályozás növelheti a munkaerőköltségeket a külföldi munkaerőre támaszkodó ágazatokban, például a mezőgazdaságban és az építőiparban.

Az Egyesült Államok besorolása tét

Tavaly novemberben a Moody’s stabilról negatívra csökkentette az amerikai államadós-osztályzat kilátását, miközben megerősítette az ország Aaa besorolását, ami a legmagasabb befektetési fokozatnak számít.

A Moody’s a három fő hitelminősítő közül egyedüliként tartja az Egyesült Államokat a kiváló kategóriában, miután a Fitch Ratings 2023 augusztusban leminősítette a világ legnagyobb gazdaságát. Az S&P Global Ratings 2011-ben, az adósságplafon-válság közepette fosztotta meg az Egyesült Államokat a legjobb besorolásától.

A Moody’s elemzői a Bloomberg kérdésére elárulták: a New York-i székhelyű hitelminősítő megvárja, hogy az új kongresszus és a Fehér Ház hogyan dolgozik jövőre az amerikai költségvetési helyzet megerősítésén, mielőtt döntést hozna az államadós-besorolás kilátásairól. Hozzátették: ha a költségvetési politika nem reagál a növekvő deficitre, akkor az Egyesült Államok bukhatja a tripla A besorolást.