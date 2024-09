Sokkal többe kerül a brit királyi család, mint bevallják

Sokkal többe kerül a brit királyi család az adófizetőknek, mint amennyit bevallanak, állítják a monarchiaellenesek. Számításaik szerint a monarchia fenntartási költsége eléri az évi 510 millió fontot – ami hatszor több annál a 86 millió fontnál, amelyet a költségvetésből fizetnek a királyi családnak a hivatalos feladataik ellátására; ez az úgynevezett sovereigh grant. (Egy font 473,7 forint.)

A királyi család évi 510 millió fontjába kerül az adófizetőknek a monarchiaellenesek szerint / Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A Republic csoport szerint ugyanis a hivatalos összegbe

nem számítanak bele egy sor költséget, például a biztonsági intézkedéseket,

pedig csak ez utóbbiak értékét 150 millió fontra becsülik.

Az 510 millió fontból 96 milliót tesz ki a csoport szerint az „elveszett bevétel” – az az összeg, amelyet beszedhetne a költségvetés, ha kereskedelmi célokra használná a királyi család rezidenciáit. További évi 99 millió fontos veszít a számításaik szerint a kincstár azzal is, hogy a király és Vilmos herceg birtoka nem fizet adót, hanem a költségvetésből támogatják a fenntartásukat.

Félmilliárd fontot pocsékolnak a királyi családra

Beleszámolták a kiadások közé azokat az összegeket is, amelyeket a becsléseik szerint a helyi önkormányzatok fizetnek, hogy biztosítsák a királyi család tagjainak látogatásait bizonyos események alkalmával. Olyan apróságokról már nem is beszélve, hogy folyamatosan drágul a brit királyi gárda tagjainak híres medvebőr kucsmája is, a brit védelmi minisztérium friss adatai szerint egyetlen darab ára tavaly már 2040 fontra (956 ezer forintra) ugrott – ez egyetlen év alatt 30 százalékos áremelkedés.

A királyi család finanszírozása átláthatatlan és titokzatos / Fotó: Andrew Matthews / POOL / AFP

Hogyan beszélhetünk a téli tüzelőanyag-támogatás csökkentéséről, miközben félmilliárd fontot pazarolunk a királyi családra?

– idézte a BBC Graham Smitht, a Republic vezérigazgatóját.

A szervezet szerint a királyi család jelenlegi finanszírozása átláthatatlan és titokzatos, „a közpénzekkel való botrányos visszaélés”. Szerintük a királynak, mint az állam fejének évi 5-10 millió font működési költséget és 189 000 fontos fizetést kellene biztosítani, és utóbbit annak megfelelően kellene emelni, hogy a mindenkori miniszterelnökéhez igazodjon.