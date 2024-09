Digitális nomádokat csalnának Spanyolországba, akár 15 ezres eurófröccsel

A digitális nomádok mellett érdemes megemlíteni az ingázókat is: gyakran a nyugati határ túloldaláról is érkeznek vevők, bérlők – mind az ingatlanárak, mind a bérleti díjak alacsonyabbak. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is tetten érhető mindez, az ingázás lehetőségét a Miskolc–Kassa autópálya-kapcsolat teremtette meg, a határközeli települések házai pedig bőven megfizethetőek. A román oldalon is hasonló a képlet, ott az Aradig tartó autópálya-kapcsolat könnyítette meg a munkába járást. Vannak tehát lehetőségek a digitális nomádok és az ingázók számára is.