Drasztikus lépésre készülnek Bidenék: gyakorlatilag kitiltanák a kínai járműveket az amerikai utakról

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma hétfőn javaslatot tett a beépített internetkapcsolattal rendelkező járművek kínai szoftverének és hardverének betiltására, amivel gyakorlatilag kitiltaná a kínai járműveket az amerikai piacról, írja a Reuters. A tervezett szabályozás arra is kényszerítené az amerikai és más nagy autógyártókat a következő években, hogy eltávolítsák a kulcsfontosságú kínai szoftvereket és hardvereket az Egyesült Államokban lévő járművekből.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Reuters emlékeztet rá, hogy Biden-adminisztráció nemrégiben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a kínai vállalatok az Egyesült Államok járművezetőiről és infrastruktúrájáról adatokat gyűjtenek az összekapcsolt járműveken keresztül, valamint az internethez és navigációs rendszerekhez kapcsolódó járművek esetleges külföldi manipulációi miatt.

A Fehér Ház februárban elrendelte a lehetséges veszélyek kivizsgálását.

Ráadásul a tilalmak megakadályoznák, hogy a kínai autógyártók önvezető autókat teszteljenek az Egyesült Államok útjain, és a tilalmak kiterjednének az Oroszországban és Kínában gyártott járműszoftverekre és hardverekre is.

Amikor ezek az országok szoftvereket fejlesztenek egy jármű elkészítéséhez, az azt jelenti, hogy azokat megfigyelésre lehet használni, ami veszélyezteti az amerikaiak magánéletét és biztonságát az utakon

– mondta Gina Raimondo kereskedelmi miniszter egy tájékoztatón, hozzátéve, hogy szélsőséges helyzetben egy külföldi ellenfél leállíthatja vagy átveheti az irányítást az Egyesült Államokban működő összes járművük felett, amelyek egyszerre okozhatnak baleseteket, és elzárhatják az utakat.

Tovább eszkalálódhat a vámháború

A lépés minden bizonnyal tovább súlyosbítja a két ország között amúgy is egyre hűvösebb viszonyt. Amerika a hónap elején meredek vámemeléseket jelentett be a kínai importra. A bejelentés értelmében nyár végétől az elektromos járművekre vonatkozó vámtarifát a négyszeresére (102,5 százalék) emelték. A csipekre kivetett vámot 25 százalékról 50 százalékra növelték, míg a kínai fecskendőkre és tűkre új, 50 százalékos sápot vetett ki Washington. Ezenkívül számos árucikk esetében történt hasonló intézkedés, például a Kínából származó acél- és alumíniumtermékek, valamint orvosi és sebészeti gumikesztyűk vámja is 25 százalékra nő a jelenlegi 7,5 százalékról, vagyis ezek esetében több mint háromszoros a növekedés.