A demográfiai időzített bomba lesz a fő téma az uniós budapesti tanácskozáson

Budapesten, a Bálnában egyeztetnek a hét végén az Európai Unió tagállamainak gazdasági és pénzügyminiszterei, valamint a nemzeti jegybankok elnökei (Ecofin). Az egyik legfontosabb napirendre kerülő kérdés a kontinens munkaképes korú lakosságának csökkenése lesz, ami egyre nagyobb terhet ró az ellátórendszerekre és a költségvetésekre.

Budapesten rendezik az Ecofin tanácskozását / Fotó: Pénzügyminisztérium

A demográfiai időzített bombáról a Reuters tudósítása szerint a Bruegel intézet készített jelentést az uniós döntéshozók számára. Eszerint az európai társadalom elöregedése csökkenteni fogja a munkát vállaló és adót fizető emberek számát, miközben növeli a nyugdíjasokét és a több egészségügyi ellátásra szorulókét.

A munkaképes korú népesség csökkenésének ellensúlyozására még a bevándorlás jelenlegi ütemű folytatása sem lenne elegendő, pedig az már most is elfogadhatatlan sok európai számára, ahogyan azt a szélsőjobboldali pártok erősödő támogatottsága is mutatja – olvasható a jelentésben.

A hírügynökség ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy a soros uniós elnökséget betöltő Magyarország, amely a pénteken és szombaton tartandó rendezvény házigazdája, határozottan ellenzi a bevándorlás növelését, ehelyett várhatóan olyan megoldásokat javasol majd, mint a termékenységi ráta növelése a családok nagyobb támogatásával és a munkaerőpiaci részvétel fokozásával.

Ötödével csökken a munkaképes korúak száma

A Bruegel jelentése szerint a nettó bevándorlás hiányában

a 20–64 éves munkaképes korúak száma Európában a 2022-es 264 millióról 2050-re mintegy ötödével, 207 millióra fog csökkenni.

Drasztikusan csökken a munkaképes korú lakosság az Európai Unióban / Fotó: Shutterstock

Még ha a 450 milliós Európai Unió évente valamivel több mint egymillió bevándorlót fogadna is be – ami nagyjából a 2016–2020 közötti időszak átlaga –, azzal is csak a munkaképes korú népesség csökkenésének kevesebb mint a felét pótolnák.

Más, a tárcavezetők és jegybankelnökök elé kerülő dokumentumok szerint a népesség elöregedésének hatását enyhíteni lehetne egyéb intézkedésekkel is, például az egészségügyi és a tartós ápolási költségek jobb kezelésével, valamint a nyugdíj- és egészségügyi rendszerek reformjával.