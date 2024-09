Gyengélkedik az eurózóna gazdasága, újabb kamatvágást várnak a piacok

Az elemzői várakozások alatt, a várt 0,3 százalékos negyedéves alapú GDP-növekedés helyett mindössze 0,2 százalékkal nőtt az eurózóna gazdasága a második negyedévben, az éves alapú növekedés viszont a konszenzusnak megfelelően 0,6 százalékon állt meg.

Újabb EKB-kamatvágást várt a piac, gyenge oldalára került az euró és a forint az eurózóna-adatokat látva / Fotó: Shutterstock

Tovább lassult az eurózóna gazdasága

A vártnál gyengébb negyedéves növekedési adat arra enged következtetni, hogy az Európai Központi Banknak érdemes lesz megfontolni kamatvágási dömpingjének mielőbbi folytatását, főleg, mivelhogy a GDP-vel egy időben tették közzé a friss foglalkoztatottsági adatokat is, melyek azt mutatják, ugyan a várakozásoknak megfelelően 0,8 százalékkal nőtt az alkalmazásban állók száma a monetáris unióban, ez lassuló tendenciát jelez az első negyedév 1 százalékos bővüléséhez mérten – a zóna gazdasága tehát tovább lassult.

Azt, hogy a számokat látva a befektetők is kamatvágást várnak, tökéletesen mutatja, hogy az euró nyomban értékvesztésbe is kezdett a dollárral szemben, igaz, csak visszafogott mértékben: pár perc leforgása alatt közel 0,1 százalékkal került lejjebb a kereszt, a számok ugyanis ugyan gyengék, de nem annyira, hogy pánikba taszítsák a befektetőket, akik ma egyébként is

minden figyelmüket a délutáni amerikai makroadatoknak szentelik.

A friss eurózóna-adatoknak a forint nem örült, 0,07 százalékkal gyengült az euróval szemben, és még ennél is nagyobbat, 0,1 százalékot csúszott a dollárral szemben. A kisebb negatív trendváltásnak azonban nem szabad túlzottan nagy jelentőséget tulajdonítani, a tűzijátékokat ugyanis majd csak a 14.30-as amerikai munkaerőpiaci adatokat követően lövik fel a befektetők.

Az eurózóna gyengélkedése egyébként tényleg nem jó hír a forintnak, mivel az egyik legfőbb exportpiacunk sínylődéséről van szó, de mivel a mostani adatok drasztikus esésről nem számolnak be, igazi keretet pedig majd csak a délutáni amerikai számok adnak neki, pánikra tényleg nincs okuk a befektetőknek.