Jöhet az olcsóbb üzemanyag: még alacsonyabb olajárra számítanak a szakértők

Jim Burkhard, az S&P Global Commodity Insights kutatási alelnöke is arra hívta fel a figyelmet, hogy a növekedés lassul ugyan az Egyesült Államokban, de nem áll le, és még mindig jelentős, ami újabb kihívás az OPEC+ döntéshozói számára.

Az amerikaiak gyors ütemben növelik a palaolaj-kitermelést / Fotó: AFP

Ő úgy véli, hogy a szervezet 2022 óta először jövőre növeli majd meg a kitermelést. Ám ha ez mégsem következne be, az árakra akkor is nyomást gyakorol majd a továbbra is gyenge kínai kereslet, valamint a globálisan rendelkezésre álló szabad olajtermelési kapacitás, beleértve a közel-keleti több mint napi ötmillió hordót.

Az olajkínálati többlet ciklusa folytatódik. Véget fog érni, de ez 2026-ban vagy azon túl következik be

– vélekedett.

Az OPEC+ dilemmája

A Bloomberg tudósításában emlékeztetett, hogy az OPEC+ tagjainak piaci részesedése csökkent annak következtében, hogy ők visszafogták a kitermelést az árak fenntartása érdekében, miközben mások, például az amerikai palaolaj-termelők növelték a sajátjukat.

Daan Struyven, a Goldman Sachs elemzője a konferencián ugyan valószínűtlennek nevezte az OPEC+ és az amerikai palaolaj-termelők közötti esetleges árháborút, arra azonban emlékeztetett, hogy az olaj alsó árszintje a 75-80 dollárról 70 dollár felé tolódhat. Ez pedig a becsült, hosszú távú palaolaj-áttörési ár.