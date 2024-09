Bajban a királyi gárda, lassan megfizethetetlen a medvebőr kucsma

Folyamatosan drágul a brit királyi gárda tagjainak híres medvebőr kucsmája, a brit védelmi minisztérium friss adatai szerint egyetlen darab ára tavaly már 2040 fontra (956 ezer forintra) ugrott – ez egyetlen év alatt 30 százalékos áremelkedés.

A medveszőr kucsmákra több mint egymillió fontot költöttek az elmúlt évtizedben / Fotó: NurPhoto via AFP

A híres fejfedőt Kanadában vadászott fekete medvék bundájából készítik, ami már eleve felháborítja az állatjogi szervezetet, a PETA-t (People for the Ethical Treatment of Animals), amely elvből ellenzi a valódi állatszőr használatát. Most újabb érvet kaptak a küzdelmükhöz: a pénzügyi kártyát, mivel az elmúlt egy évtizedben több egymillió fontot költött az állam a gárdisták kucsmáira. (Egy font 468,6 forint.)

A védelmi tárca saját bevallása szerint „nyitott a műszőrme-alternatívák vizsgálatára, ha azok megfelelnek a szükséges követelményeknek”. A minisztérium szóvivője azonban elmondta, hogy a műszőrmeváltozatnak meg kell felelnie „a biztonsági és tartóssági szempontoknak”, és ilyet eddig még nem találtak.

Az ár meredek emelkedését a védelmi minisztérium azzal magyarázza, hogy megváltoztak a kucsmákra vonatkozó „szerződéses megállapodások”.

A kucsma egyébként a legutóbbi áremelkedés előtt sem volt olcsó, egyenként 1560 fontba került a BBC tudósítása szerint. 2022-ben 13, tavaly 23 darabot vásárolt belőlük a védelmi minisztérium.

Naruhito japán császár és III. Károly király a medvekucsmás királyi gárdával / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

Elisa Allen amerikai író, tévés producer és forgatókönyvíró, a PETA aktivistája felszólította a tárcát, hogy „ne pocsékolja tovább az adófizetők pénzét olyan kucsmákra, amelyeket lemészárolt vadállatokból készítenek, és azonnal térjen át a műszőr fejfedőkre”.

Az állatvédők szerint kegyetlen és szükségtelen valódi szőrmét használni, mivel egyetlen kucsma készítéséhez egy egész medve irhája szükséges.

A döntés egyébként nem a brit királyi család, hanem a védelmi minisztérium hatásköre,

de például Kamilla királyné idén már kizárólag műszőrméből készült ruhát vásárol – emlékeztetett a BBC.

Egy medve bundája kell egyetlen kucsma elkészítéséhez / Fotó: Robert Harding via AFP

A PETA szerint ráadásul kimondottan könyörtelenül vadásszák a fekete medvéket, például nyílpuskával, fölösleges kínra kárhoztatva az állatokat. A védelmi minisztérium azzal védekezik, hogy kizárólag legális forrásból, engedéllyel rendelkező vadászoktól szerzik be a szőrmét a szabályozott kanadai piacon, és a medvéket nem kimondottan szőrmekészítési célból terítik le.