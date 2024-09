Mesterséges intelligencia: mitől tartanak a munkavállalók, minek örül a menedzsment, és megosztja-e az előnyöket?

Ez az egyes számú nyereség? Az idő?

Az időmegtakarítás valóban az egyik legkönnyebben megérthető előny. Ha a munkakörök átalakulását előre ismertetik a munkavállalókkal, ez csökkenti a stresszt, és felgyorsítja az MI nyújtotta előnyök felismerését. Emellett lehetőségük nyílik új, komplexebb feladatok elvégzésére is, mint például az előrejelzések készítése, ami korábban nem lett volna elérhető számukra.

A szervezeti elfogadást segíti, ha a vállalat megosztja a termelékenységi előnyöket a munkavállalókkal, például az időnyereséget. Bár egyesek szerint ez a négynapos munkahét felé mutathat, rövid távon inkább a kevesebb túlórázás a reálisabb eredmény.

A megoldás nyilván a képzés. Tanulunk, aztán úgyis elveszi a munkánkat?

Ez nem ennyire egyértelmű. Például, ha egy call center munkatársa megtanulja, hogyan használhatja az MI-t, az felgyorsíthatja a munkáját, több ügyfelet tud kezelni, így kevésbé lesz helyettesíthető. Fontos, hogy a vállalatok időt biztosítsanak a munkavállalóknak az új MI-rendszerek készségszintű elsajátítására, és ezt a tanulási időt munkaidőként kezeljék, hiszen ez hosszú távon stratégiai előnyt jelent.

A vezetők hogyan látják azt a jövőt, amelyben nagy szerepet kap a mesterséges intelligencia?

Az MI stratégiai bevezetése akkor a legeredményesebb, ha egyértelmű adatstratégiára épül. Sok nagyvállalatnak már most is van adatstratégiája, de a középvállalatok számára is elengedhetetlen lesz az adatok minőségével és strukturálásával foglalkozni, hogy később hatékony MI-alapú megoldásokat tudjanak bevezetni.

A technológiai fejlődés robbanásszerű, de a vezetőknek reálisan kell megtervezniük az implementációt, fokozatosan építve be az MI-t a mindennapi üzleti gyakorlatba. A komplex megoldások helyett érdemes először kevésbé összetett MI-rendszereket bevezetni, például termékforgalom- vagy karbantartás-előrejelzést, így a szervezetnek is nagyobb rutinja lesz az új MI-applikációk bevezetésében. Egyébként több kutatás szerint a közép- és felső vezetők nyitottabbak az MI-megoldásokra, mint a vonalbeli munkatársak.

De az is kiderült egy másik MIT–BCG-kutatásból, hogy a legtöbb MI-projekt még nem hozta azt a nyereséget, amit elvártak tőle. Ez is fontos kérdés tehát, hogy a vezetők miként tudják beépíteni a megálmodott MI-megoldásokat a napi folyamatokba. Magyarországon még nagyon a folyamat elején tartunk, az lesz a kérdés, ki tudja az új megoldásokat gyorsabban integrálni.

A kutatás hét fő paradoxont azonosít, amelyek mindegyike különböző kihívások elé állítja a vállalatokat: