Németország két szörnyen rossz hírrel küszködik - ismét Európa betegévé válhat?

A második legnagyobb német bank olasz kézbe kerülhet

Szerdán aztán az UiCredit bejelentése, hogy 9 százalékos tulajdonrészt szerzett a Commerzbankban, a német gazdaság más szektorainak gyengélkedésére is rávilágított. Ezzel az olasz pénzintézet lett a bank második legnagyobb tulajdonosa a német állam után.

Európa egyik legnagyobb bankja lenne az UniCredit a felvásárlás után / Forrás: Bloomberg

A német állam még a 2008-as pénzügyi válsághoz kapcsolódó mentőcsomagnak köszönhetően lett a Commerzbank részvényese, és az UniCredit bejelentése alig egy héttel jött a kormányzati bejelentés után, mely szerint az állam csökkenti 16,5 százalékos részesedését a bankban. A német vagyonkezelő által piacra dobott 4,49 százalék volt az, amelyet az Andrea Orcel által vezetett olasz bank megszerzett a második legnagyobb német pénzintézetben.

Az UniCredit lépése mind a Commerzbank vezetését, mind a német kormányt meglepte,

noha Orcel szerint Berlin tudott az ügyletről. Mindenesetre nem lesz könnyű megtalálni számára a közös nevezőt a többi érdekelttel, köztük a német kormánnyal vagy épp a szakszervezetekkel és más részvényesekkel, akik szerint az erős bankok kulcsfontosságúak a belföldi gazdaság szempontjából, ezért ellenzik a felvásárlást.

Szabadesésben a kormánypártok támogatottsága

Frank Werneke, a Verdi szakszervezet vezetője szerint a szabad demokrata pénzügyminiszernek színt kell vallania és ki kell állnia a fenyegető felvásárlás ellen. A liberális pénzügyminiszter és a teljes szövetségi kormány így is bűnbakká vált a gazdasági nehézségek miatt, amit a hó eleji választási eredmények is mutatnak. A szabad demokraták sem a türingiai, sem a szászországi törvényhozásba nem jutottak be, a legnagyobbat bukva a kormánypártok közül, miközben a radikális jobboldali AfD mind a két tartományban megverte az összes kormánypárti riválisát, sőt Türingiában az ellenzéki kereszténydemokratákat is. A szélsőbaloldali Sahra Wagenknecht listája szintén erős eredményeket ért el, és a királycsináló szerepében tetszeleghet mind a két tartományban. Szeptember 22-én pedig a Berlin körüli Brandenburg tartományban tartanak választást, ahol az AfD várhatóan ismét megszerzi az első vagy a második helyet.