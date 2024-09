Ozempic-hiány: súlyos egészségkárosodás kockázatára figyelmeztetnek

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, hiánycikké vált több európai országban, ezért hazánkban is fokozott kereslet övezi a cukorbetegségre használt Ozempic gyógyszert, amelyet több országban súlycsökkentőként is használnak. Az injekció szürkezónás online beszerzése óriási egészségügyi kockázatokkal járhat – figyelmeztet közleményében a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara.

Az Ozempic beszerzéséért folytatott harc új távlatokat nyitott a feketepiacon, de nagyon sok a buktató / Fotó: AFP

Nem jut el azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá

Azt írják, hogy a pénzük elvesztése mellett súlyos egészségkárosodást kockáztatnak azok, akik interneten szerzik be a testsúlycsökkentő hatásuk miatt hiánycikknek számító szemaglutid hatóanyagú szereket. Ezt a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara és a Kaliforniai Egyetem kutatói a rangos Amerikai Orvosi Szövetség JAMA Network Open című folyóiratában publikált tanulmányukban állapították meg.

Az ilyen szereket Magyarországon is fokozottan keresik, emiatt sokszor azokhoz nem jut el, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá

– állapították meg.

Magyar és amerikai kutatók a Google és a Bing keresési listáin magas helyezést elérő, népszerű weboldalakat vizsgálták, és próbavásárlásokat folytattak.

Majdnem minden második (42 százalék) szemaglutid hatóanyagú szert kínáló webshop illegális online patikákhoz tartozik, és az általuk árult termékek súlyos egészségkárosító hatásúak szennyezettségük, illetve a nem megfelelő hatóanyag-tartalom miatt

– mutatták ki a pécsi és San Diegó-i nemzetközi kutatócsoport tagjai. Hangsúlyozzák: mindez komoly közegészségügyi kockázatot jelent, hiszen az eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszereket rengetegen használják fogyás céljából, ám nem megfelelően adagolva, illetve nem megfelelő minőségben maradandó károsodást okozhatnak.

Túladagolás veszélyét hordozza magában

Azzal folytatják, hogy az illegális oldalakon kínált termékek tesztelése során fény derült arra, hogy a bennük található hatóanyag tisztasága lényegesen elmarad az elvárttól, mennyisége viszont akár 39 százalékkal meghaladhatja a várt dózist, ami a túladagolás veszélyét hordozza magában.

Mindez azért fontos, mert a szemaglutid már az orvosilag jóváhagyott adagolásban is emésztőrendszeri mellékhatásokkal járhat, ennek túllépése pedig nagyon súlyos egészségkárosodást is okozhat

– közölték.