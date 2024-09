Szijjártó Péter: már idén schengeni tag lehet Románia

Románia csatlakozása a schengeni övezethez Magyarország nemzeti érdeke, és még a magyar uniós elnökség idején meg fog valósulni – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bukarestben, miután tárgyalt román kollégájával.

Szijjártó Péter Románia schengeni csatlakozásáról beszélt / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Ez azért fontos, mert ha Románia és Magyarország között végre a közúton is megszűnik az ellenőrzés, akkor egyrészt eltűnnek a nagyon hosszú sorok a határátkelőkről, másrészt tíz, jelenleg csak szombaton használható közúti kapcsolatot azonnal a forgalom rendelkezésére tudnak bocsátani. Kiemelte, hogy így a mostani 12 átkelőből lesz rögtön 22, ráadásul a határ két oldalán élő magyar közösségek közötti kapcsolattartás is sokkal egyszerűbb és könnyebb lesz.

Szijjártó Péter: a magyar gazdaság is jól járna a román csatlakozással

Hozzátette, hogy Románia az egyik legfontosabb exportpiaca hazánknak, tehát azon magyar vállalatok, amelyek Romániában, román partnerekkel kereskednek, sokkal könnyebben tudnak dolgozni és még eredményesebbek lehetnek, szóval „csak nyerünk” szomszédunk schengeni csatlakozásán.

Éppen emiatt mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar uniós elnökség időszaka alatt Románia be tudjon lépni a schengeni övezetbe.

Reméli, hogy a nyugat-európai országok sem lesznek képmutatók, és mindazok, akik eddig arról beszéltek, hogy mindezt támogatják, támogatni is fogják. Abban is bízik, hogy akik legutóbb megvétózták a román csatlakozást, most nem fogják gátolni a közös európai álláspont létrejöttét.

Emellett aláírtak egy fontos megállapodást a határon átnyúló bűnüldözési együttműködésről, amely segíti az illegális migránsok, a csempészek és a bűnbandák elleni harcot.

Többen is nehezítik a románok schengeni csatlakozását

Bár a csatlakozás a légi és vízi határátkelésben megvalósult, de mielőbb szükség van rá a szárazföldi határoknál is, amit Magyarország támogat. Mint azt megírtuk, még 2022-ben szavaztak az EU-tagállamok Brüsszelben Horvátország, Románia és Bulgária csatlakozásáról a Schengen-övezethez. Horvátország felvételt nyert, de Románia és Bulgária nem csatlakozhat, holott mindketten megérdemelték volna, hiszen keményen védik határaikat, és sokat tettek az illegális migráció megfékezése érdekében. Ausztria és Hollandia nem támogatta a román csatlakozást.