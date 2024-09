Veszélybe kerülhet a szász Szilícium-völgy a német kormány inkompetenciája miatt

Az üzleti élet vezetői és a szakszervezetek már a hétvégi türingiai és szászországi tartományi választások előtt aggodalmukat fejezték ki amiatt, milyen potenciális gazdasági károkkal járhat a radikális jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) esetleges győzelme: elriaszthatja az instabilitástól és ellenséges környezettől tartó befektetőket.

Az AfD vezető értékelik a választási eredményt / Fotó: AFP

Bekövetkezett, amit jeleztek a felmérések: az AfD végzett az első helyen Türingiában és szoros eredménnyel a másodikon Szászországban, bár a tartományi törvényhozásba bekerülő többi párt összefogása miatt nincs esélye kormányra kerülni.

Figyelmeztetés a berlini koalíció számára

Rainer Dulger, a Német Munkaadók Szövetségének (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände – BDA) elnöke a választás után kiemelte a virágzó gazdaság és a stabil politika közötti kapcsolatot, és úgy vélte, hogy az AfD felemelkedése

mély aggodalmat és a közvélemény bizalomhiányát tükrözi aziránt, hogy Németország jelenleg a helyes irányba halad-e.

Részben Olaf Scholz kancellár jelenlegi politikáját tette felelőssé a jobboldali előretörésért, és felszólította a hárompárti koalíciót, hogy változtasson. „A választási eredmények egyértelmű figyelmeztetés a kormánykoalíció számára” – nyilatkozta a dpa német hírügynökségnek.

Súlyosabbá válhat a munkaerőhiány

Közgazdászok egy része attól tart, hogy a választások eredménye miatt még súlyosabbá válhat a szakképzett munkaerő egyébként is jelentős hiánya Kelet-Németországban, ami a vállalatok elvándorláshoz vezethet, tudósított a Deutsche Welle internetes kiadása.

Ursula von der Leyen is részt vett a TSMC drezdai gyárának alapkőletételén / Fotó: AFP

Erre már a szavazás előtt is figyelmeztetett Nancy Faeser német belügyminiszter, aki arra is emlékeztetett, hogy a berlini kormány az Európai Unión kívülről is akar képzett munkaerőt az országba csábítani.

A türingiai és szászországi székhelyű vállalatok pedig

szakképzett munkaerő hiányában hátrányba kerülhetnek globális versenytársaikkal szemben.

Monika Schnitzer, a Gazdasági Szakértők Németországi Tanácsának elnöke szerint a két tartományban az állami és oktatási intézmények már most is szenvednek a munkaerőhiánytól, ami tovább fokozódhat.