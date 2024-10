Csütörtökön fogadja hivatalában Walter Rosenkranz, a Nemzeti Tanács frissen kinevezett elnöke Orbán Viktor miniszterelnököt. A találkozót, amelyen az FPÖ-s politikus ebben a minőségében első hivatalos vendégeként fogadja a magyar kormányfőt, erős sajtóvisszhang közepette szervezik meg Ausztriában.

A héten Bécsbe várják Orbán Viktort, az osztrák sajtó meg is kezdte a hangolódást / Fotó: Lisa Leutner

Gyorsan találkozót kért Orbán

Provokatív látogatásról ír az osztrák Kurier, a lap idézi Rosenkranzot, aki az ORF műsorában vasárnap azt mondta, hogy az FPÖ vezetőjével, Herbert Kickllel és más FPÖ-s politikusokkal való találkozóról már az Országos Tanács alakuló ülése előtt egyeztettek.

Orbán viszonylag gyorsan találkozót kért tőle, miután megválasztották a Nemzeti Tanács elnökének

– fogalmazott a politikus. A Kurier azt is megjegyzi: Orbán látogatásának eredeti oka, hogy a pártja, a Fidesz az FPÖ-vel közös parlamenti frakcióban ül az Európai Parlamentben, továbbá a magyar miniszterelnök az ukrajnai háborúról szóló sajtóbeszélgetésre is hivatalos, amelyen Gerhard Schröder volt német kancellár is részt vesz. Rosenkranz azt mondta, természetéhez, sőt elnöki feladatához is illik, hogy ha külföldi képviselők találkozni akarnak vele, vagy meghívják, akkor ennek lehetőséget biztosít.

Putyinnal is találkozna, ha a békéről lenne szó

Azt a kérdést, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt is fogadja-e, „nagyon érzékenynek” minősítette.

De a hitvallása, hogy „mindenkivel beszélni kell, főleg, ha agresszor”.

A Putyinnal való találkozás előfeltétele azonban, hogy lássa annak esélyét, hogy ez, „ha mégoly kicsi is, de hozzájárulás lehet a gyilkosságok megállításához az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban”. Rosenkranz semmilyen körülmények között nem hívná meg az Identitáriusok tagjait a parlamentbe. Ezzel arra reagált, hogy az osztrák sajtó és a pártok is azt hánytorgatják fel Rosenkranznak, hogy interjút adott előző nap az Auf 1 nevű szélsőjobboldalinak titulált tévécsatornának.

Az interjút és Orbán látogatását bírálták vasárnap az SPÖ részéről. Az a tény, hogy az Országos Tanács új elnöke és Orbán Viktor között zajlik az első külpolitikai találkozó, „elviselhetetlen” – mondta Jörg Leichtfried, az SPÖ alkotmányügyi szóvivője egy adásban. Szerinte az is „teljesen elfogadhatatlan”, ha Rosenkranz nem fél attól, hogy kapcsolatba kerüljön az Identitárius Mozgalommal, és még exkluzív interjút is ad nekik.