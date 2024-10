Egyre nyíltabban beszélnek arról nyugati körökben, hogy Ukrajna az aktív orosz–ukrán háború ellenére is tud csatlakozni a NATO-hoz. A mesterterv részleteiről a nagy befolyású angolszász lap, a Financial Times számolt be.

Az orosz–ukrán háború 956. napja: megvan a mesterterv Ukrajna NATO-csatlakozására – Putyin gyűlölni fogja / Fotó: AFP

Előzetesen érdemes emlékeztetni rá, hogy maga az elképzelés hosszabb ideje kering, a Világgazdaság is többször beszámolt róla. Csehország közismerten atlantista elnöke egy augusztusi interjújában azt vetette fel, hogy Ukrajna NATO-csatlakozásának nem feltétele, hogy az egész területét ellenőrizze. Petr Pavel egészen pontosan úgy fogalmazott a Novinky.cz hírportálon és a Právo című független cseh baloldali napilapban megjelent cikkben, hogy Ukrajna belépésének a NATO-ba nem kell, hogy feltétele legyen az orosz agresszió ellen küzdő ország egész területének ellenőrzése.

A NATO tagállamainak vezetői júliusi washingtoni csúcstalálkozójukon tagságot és hosszú távú katonai támogatást ígértek Ukrajnának, de konkrét meghívót a NATO-ba az ország nem kapott. Vagyis a cseh köztársasági elnök mondatai merőben újszerűen hatottak. A mesterterv lényege, hogy amennyiben valamiféle adminisztratív határok születnek, akkor ezek ideiglenesnek elismerhetők, így Ukrajna az akkor általa ellenőrzött területtel felvételt nyerhet a NATO-ba.

Mindez nem precedens nélküli, az egykori Német Szövetségi Köztársaság NATO-csatlakozása hasonlóan ment végbe. Németországot a II. világháború után kettéosztották. Bár Németország egy része szovjet megszállás alatt volt, az ország maradék részét már 1955-ben felvették a NATO-ba.

A Financial Times azonban most konkrétumokat is nyilvánosságra hozott. Azt állítja, hogy a nyugatnémet modell Ukrajnára való alkalmazását több mint 18 hónapja vitatják magasszintű külpolitikai berkekben. A folyamat azért érhetett most fordulóponthoz, mert Ukrajna új stratégiát választott: Volodimir Zelenszkij elnök arra kéri szövetségeseit, hogy katonailag és diplomáciailag erősítsék meg kezét, hogy Oroszországot tárgyalóasztalhoz ültesse.