Fokozódnak a Boeing gondjai, a légitársaságoknak kezd elegük lenni a csúszásokból

A legtöbb elemző arra számít, hogy a Boeing akár 15 milliárd dollárt is felvehet részvénykibocsátás útján. A nagy légitársaságok azonban egyre jobban aggódnak, mivel közülük sokan több milliárd dollárnyi előleget fizettek már ki a repülőgépgyártónak, és ezt a kitettséget néhányan már most is korlátozni szeretnék a késések miatt.