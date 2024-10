Kevesebb minőségi francia borra számíthatunk idén, ugyanis a szeptemberi nagy esőzések komolyan keresztbe tettek a neves bortermelő régióknak – az elmúlt 25 év legcsapadékosabb időszakát élte át az ország. A francia mezőgazdasági minisztérium szerint 2024 az utóbbi évek egyik legrosszabb évjárata lehet olyan híres bortermelő régiókban, mint Champagne, Burgundia és Beaujolais; a termelők úgy számolnak, hogy a tavalyi termés mennyiségének negyedét veszítik el.

Búcsút inthetünk egy időre a finom francia boroknak / Fotó: Xinhua / eyevine

Az előrejelzés szerint a kedvezőtlen időjárási körülmények minden borvidéket érintettek: Champagne-ban a termés egyharmaddal csökkenhet az előző évhez képest, és 14 százalékkal maradhat el az ötéves átlagtól. A Burgundia és Beaujolais borvidéken 35 százalékos csökkenésre számítanak. A francia minisztérium a bortermelést 37,5 millió hektoliterre becsüli – egy hektoliter körülbelül 133 normál borosüvegnek felel meg.

Ez az előrejelzés 22 százalékkal alacsonyabb, mint a tavalyi termés, és 15 százalékkal elmarad az elmúlt öt év átlagától.

Az eredmények hasonlók lehetnek a 2021-es évjárathoz, amelyet a fagy okozta károk jellemeztek – számol be a The Times. A minisztérium szerint sok szőlőültetvény a hűvös és nedves időben virágzott, ami millerandage és coulure jelenséghez vezetett – ezek olyan állapotok, amikor a szőlőszemek kicsik maradnak, vagy a fiatal szőlőszemek és virágok lehullanak a tőkéről. Ezenkívül a fagy, a peronoszpóra és a jégeső is okozott veszteségeket.

Az angol bortermelés is veszélyben van

A szeptemberi esőzések miatt néhány régióban előrehozták a szüretet, hogy minimalizálják az egészségügyi kockázatokat és az esetleges további veszteségeket. Ez az időjárási probléma nemcsak Franciaországban okozott gondot, hanem más bortermelő országok, például az Egyesült Királyság is nehéz év elé néz, ahol szintén kevesebb termés várható.

A fogyasztókat már figyelmeztették a borok minőségének esetleges romlására is a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.

Az Egyesült Királyság bortermelői piacán ez a csökkentett kínálat magasabb árakat hozhat, különösen azért, mert 2024 februárjától változnak a borokra vonatkozó adószabályok. Az új rendszer szerint a 11,5–14,5 százalék alkoholtartalmú borokat az alkoholtartalom alapján fogják megadóztatni, ami várhatóan áremelkedést és kisebb választékot eredményezhet a fogyasztók számára.